الدقهلية تغرق في شبر ميه |تفاصيل

تعرضت شوارع محافظة الدقهلية للغرق نتيجة هطول أمطار غزيرة، رغم تصريحات المسؤولين ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، عن رفع حالة رفع درجة الإستعدادات بين الأجهزة التنفيذية والمعنية لمواجهة الأمطار الغزيرة والتقلبات المناخية.

وسيطرت حالة من الاستياء الشديد على أهالي الدقهلية، بسبب غرق الشوارع بمياه الأمطار منذ مساء أمس الأربعاء، في ظل تراخي المسئولين عن تنفيذ مهامهم وتخاذلهم في متابعة أزمة غرق الشوارع. مما أثر على حركة المرور حيث تعطلت الطرق لفترة طويلة بسبب تجمع المياه على الطرق .

وقال الأهالي، إن الدقهلية مع كل عام تخرج علينا بتصريحات للمسئولين بالمحافظة حول الاستعداد الجيد لاستقبال موسم الشتاء، ومع أول اختبار مع هطول الأمطار، نجد أنفسنا أمام كارثة غرق الشوارع مما يتسبب في شلل تام في الحركة، مما يدفع المسؤولين إلى تعطيل الدراسة في كثير من الأحيان.

وطالب الأهالى، الجهات المعنية برفع حالة درجة الاستعداد الجاد ، وفحص مخرات السيول وبلاعات الصرف، والقيام بعزل كافة أعمدة الانارة في الطرق والشوارع، لمنع تكرار حوادث كل عام، والتى تؤدى إلى سقوط ضحايا من المواطنين.

وتساءل عماد محمود مهندس قائلا:" ما هي خطة المحافظة لمواجهة موسم سقوط الأمطار والسيول؟، وما هي الإجراءات التي اتخذتها المحافظات لمواجهة الآثار السلبية لموسم الأمطار؟، وهل اكتفت المحافظة بالإجراءات الاستعراضية المعهودة بتنفيذ محاكاة على الطبيعية لمواجهة تجمعات المياه واصطفاف الجرارات ومقطورات كسح مياه الأمطار أمام كاميرات الفضائيات والصحفيين.

وطالب يوسف الشحبور محامى، المسئولين بمضاعفة الموارد المالية المخصصة للمحافظة لمواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن تساقط السيول والأمطار ولدعم الجهود الكبيرة والمبذولة من جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى محافظة

وأوضح الشحبور، أن هذا التوقيت دقيق للغاية في ظل استمرار العام الدراسى بالمدارس والجامعات، لذا فلا بد من خطة استعداد دقيقة وجيدة، لاحتواء أى كوارث محتملة تغلق الشوارع الرئيسية بالمحافظة وتعطل الحياة اليومية، وتعرض أهالي المحافظة للخطر، مطالباً بضرورة مراجعة كافة المعدات والسيارات والوقوف على حالتها والعمل على سرعة إصلاح الأعطال وإجراء الصيانات بأنواعها، استعدادا لمواجهة أي طوارئ أو أزمات والقدرة على سرعة التعامل معها .

ويؤكد مصطفى لطفى عامل نعاني من تكدس مياه الأمطار فى الشوارع والأحياء مما أدى إلى ظهور الكتل الطينية وما نتج عن ذلك من صعوبة فى السير والمرور بجانب خطورة تعرض الأهالى لخطر الصعق بالكهرباء لافتا إلى أنه تم مخاطبة مجلس مدينة أجا لتسيير سيارات تعمل على شفط المياه ولكن لم تتم الإستجابة وناشد المسئولين بمحافظة الدقهلية التدخل لحل المشكلة.

محمد كليب تاجر تعرضت المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة الليلة الماضية مما حول الشوارع إلى برك طينية وخاصة الشوارع التى لم تحظى بالرصف ومع كثرة حركة السيارات والتكاتك فى الشوارع إلى ما يشبه المستنقعات مع انبعاث روائح كريهة وسط ثبات عميق للمسئولين .