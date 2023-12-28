اختتام فعاليات أول Gallery Walk في جامعة عين شمس

أُقيمت فعاليات حفل ختام Gallery Walk لأعمال طلاب كلية التربية في جامعة عين شمس، بقيادة الدكتور صفاء شحاتة عميد الكلية، والدكتور عبد الناصر محمد رشاد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

واصطحب فيها الدكتور كرم فتحي منسق مقرر سمينار (1) ورؤساء الأقسام وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ومديري المراكز والوحدات النوعية وأمين عام الكلية وإدارة الشئون العامة، وبمشاركة اتحاد الطلاب.

يأتي ذلك في سياق عرض أعمال طلاب كلية التربية في جامعة عين شمس ضمن مقرر سمينار (1) لطلاب المستوى الرابع والذي يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب فيما يتعلق بتحليل الوحدات الدراسية من واقع منهج وزارة التربية والتعليم من حيث: الدقة العلمية، والسلامة اللغوية وطريقة عرض المحتوى، ويتم تحليل المحتوى من حيث علاقته بالأهداف التعليمية والمحتويات السابقة داخل نفس المقرر أو المقررات الأخرى.

طلاب جامعة عين شمس يصممون وحدة دراسية

ويقوم طلاب تربية جامعة عين شمس على مدار الفصل الدراسي بتحليل الدروس الواردة في المقرر من خلال العمل في مجموعات، وفي نهاية الفصل الدراسي يصمم الطلاب وحدة دراسية لم ترد في المنهج، مستخدمين في ذلك ما تم اكتسابه من مهارات على مدار الفصل الدراسي، ويتم عرض الوحدة الدراسية بشكل تفصيلي وتسليمها بصيغة PDF أو بوربوينت، وبشكل مختصر كبوستر للعرض في ال Gallery Walk حيث يعرض الطلاب موضوعاتهم ويتم مناقشتها من قبل باقي الزملاء وأستاذ المقرر.

وخلال الـ Gallery Walk قدم طلاب جامعة عين شمس عرضا لأعمالهم التي تضمنت تصميم ألعاب تعليمية ومقاطع فيديو مصورة ومسرحة للوحدات التعليمية التي قدموها، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وانتهى اليوم في أجواء احتفالية شارك فيها كورال الكلية وكورال لغة الإشارة وسط بهجة وفرحة من جميع الحضور.