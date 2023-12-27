عاجل
ما هو صاروخ RPO-A الذي استخدمته كتائب القسام لأول مرة ؟ القسام تستهدف مروحية إسرائيلية بصاروخ سام 18 وتسقطها أرضًا صاروخ  (RPO-A) القسامي الجديد يدخل ميدان المعركة لأول مرة ويدمر قوة إسرائيلية حزب الله: أطلقنا 30 صاروخ على العدو ردًا على استهداف منازل بنت جبيل
الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

أول وحدة فريدة من نوعها لدعم الباحثين في جامعة عين شمس

إطلاق وحدة دعم الباحثين
إطلاق وحدة دعم الباحثين

أطلق مركز الابتكار وريادة الأعمال ASU-iHub في جامعة عين شمس أول وحده فريدة من نوعها لدعم الباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين في تنفيذ منتجاتهم الأولية لمشاريعهم. 

جامعة عين شمس تُنظم قافلة تنموية بقرية المفرجية جنوب قنا

جامعة عين شمس تعلن جوائز مهرجان الاكتفاء الذاتي للموسيقي والكورال

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

خدمات وحدة دعم التكنولوجيا في جامعة عين شمس

تقدم وحدة دعم التكنولوجيا (TSU) في جامعة عين شمس الخدمات الآتية لدعم الباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين:
• تصميم وتصنيع منتجات أولية prototypes بخامات صناعية 
• طباعة مجسمات باستخدام تقنية ال 3D printing 
• عمل مسح ليزر 3D laser scanning 
• إجراء عمليات الهندسة المعكوسة للمنتجات
• تصميم وتنفيذ تطبيقات رقمية Applications
• تصميم دوائر التحكم
• طباعة دوائر PCB
• جمع بيانات واستبيانات لعمل دراسة سوق لمنتج/خدمة وتحليل النتائج 
• إعداد دراسة اقتصادية لمشروع/منتج/خدمة بناء على بيانات يتم توفيرها من خلال العميل
 

وتعد الخدمات التي يقدمها المركز من خلال وحدة دعم التكنولوجيا الموجودة بالمركز في جامعة عين شمس بأسعار تنافسية وحيث تضم الوحدة متخصصين في مجالات متعددة لمساعدة وتقديم رؤي ملهمة لجميع الباحثين والمبتكرين المصريين وخاصة الحاصلين على براءات اختراع أو مشاريع بحثية ممولة.

وللتواصل بالوحدة من خلال زيارة وحدة دعم التكنولوجيا (TSU) الدور الأرضي بمركز الإبتكار وريادة الأعمال جامعة عين شمس – ASU-iHub 
أو عن طريق مراسلة إيميل وحدة دعم التكنولوجيا بالمركز على الإيميل: [email protected]

مواد متعلقة

حصاد وزارة التعليم العالي في الأنشطة الرياضية بالجامعات 2023

كريم همام يعلن مهام اللجنة العليا للأنشطة الطلابية

الانتهاء من مشروعات كبرى في جامعة القاهرة خلال 2023

وزير التربية والتعليم: لدينا خطة استراتيجية قائمة على التعلم للحياة

وزير التربية والتعليم يشهد احتفالية إطلاق المنهج السكاني "تعلم لجودة الحياة"

جداول امتحانات نقل الثانوية العامة بالقاهرة 2024

جامعة حلوان تحفز طلابها على المشاركة في المسابقة الدولية للابتكارات

أسباب تقدم جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية
الجريدة الورقية