أول وحدة فريدة من نوعها لدعم الباحثين في جامعة عين شمس

أطلق مركز الابتكار وريادة الأعمال ASU-iHub في جامعة عين شمس أول وحده فريدة من نوعها لدعم الباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين في تنفيذ منتجاتهم الأولية لمشاريعهم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

خدمات وحدة دعم التكنولوجيا في جامعة عين شمس

تقدم وحدة دعم التكنولوجيا (TSU) في جامعة عين شمس الخدمات الآتية لدعم الباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين:

• تصميم وتصنيع منتجات أولية prototypes بخامات صناعية

• طباعة مجسمات باستخدام تقنية ال 3D printing

• عمل مسح ليزر 3D laser scanning

• إجراء عمليات الهندسة المعكوسة للمنتجات

• تصميم وتنفيذ تطبيقات رقمية Applications

• تصميم دوائر التحكم

• طباعة دوائر PCB

• جمع بيانات واستبيانات لعمل دراسة سوق لمنتج/خدمة وتحليل النتائج

• إعداد دراسة اقتصادية لمشروع/منتج/خدمة بناء على بيانات يتم توفيرها من خلال العميل



وتعد الخدمات التي يقدمها المركز من خلال وحدة دعم التكنولوجيا الموجودة بالمركز في جامعة عين شمس بأسعار تنافسية وحيث تضم الوحدة متخصصين في مجالات متعددة لمساعدة وتقديم رؤي ملهمة لجميع الباحثين والمبتكرين المصريين وخاصة الحاصلين على براءات اختراع أو مشاريع بحثية ممولة.

وللتواصل بالوحدة من خلال زيارة وحدة دعم التكنولوجيا (TSU) الدور الأرضي بمركز الإبتكار وريادة الأعمال جامعة عين شمس – ASU-iHub

أو عن طريق مراسلة إيميل وحدة دعم التكنولوجيا بالمركز على الإيميل: [email protected]