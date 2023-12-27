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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

جامعة عين شمس تعلن فتح باب التقدم لمنح برنامج رواد مصر

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس فتح باب التقدم لمنح برنامج رواد وعلماء مصر المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والمنفذ من قبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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يسعى برنامج رواد وعلماء مصر إلى توفير فرص المنح الدراسية لدراسة الماجستير ودراسات ما بعد الدكتوراه ومجموعة من التدريبات قصيرة الأجل في مصر والولايات المتحدة في المجالات المتعلقة بتغير المناخ.

أهداف برنامج رواد مصر

كما يهدف برنامج رواد مصر إلى بناء قدرات الكوادر المصرية العاملة في القطاع الحكومي سعيًا لتعزيز المهارات القيادية والتقنية اللازمة للتنمية القومية وتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية والدولية لمصر. 

للتقديم في برنامج رواد وعلماء مصر برجاء الدخول علي رابط استمارة التقديم المرفق علما بأن آخر موعد للتقديم يوم 15 يناير، 2024 من هنا. 
وأتاحت جامعة عين شمس مزيد من المعلومات عن برنامج رواد وعلماء مصر وكيفية التقديم وشروط القبول بالمنح المختلفة على نفس الرابط. 

بأن التقدم لهذه المنح يتطلب اصدار خطاب ترشح من جامعة عين شمس، ويتم اعتماد خطاب الترشح من خلال الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.
 

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