حج الجمعيات الأهلية 2024.. موعد إعلان النتيجة

حج الجمعيات الأهلية 2024.. يترقب الكثير من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج، إجراء قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ 2024م، والتي من المقرر أن تكون اليوم الخميس 28 ديسمبر، لاختيار 7500 حاج.

طريقة الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية

ويمكن للمواطنين المتقدمين في حج الجمعيات الأهلية 2024 الاستعلام والحصول على النتيجة عقب إجراء القرعة الإلكترونية، من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، واتباع الخطوات المطلوبة للحصول على النتيجة.

فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج

وفي سياق آخر هناك فئات المرضية الممنوعة من أداء مناسك الحج، والتي تشمل: مرضى تليف الرئة، ومرضى الفشل الكلوي، والحالات المتقدمة من ذوى أمراض القلب الأوعية الدموية التليف الكبدي - الأورام، وحالات السمنة المفرطة المرضية، والأمراض النفسية والزهايمر، والسيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

برامج حج الجمعيات الأهلية 2024

وهناك برامج لحج الجمعيات الأهلية 2024 والتي تشمل، مستوى أول خمسة نجوم بساحة الحرمين وبحد أقصى 200 متر من الحرمين، ومستوى اقتصادي أول بحد أقصى 800 متر من الحرم المكي و300 متر من الحرم النبوي، ومستوى اقتصادي ثاني بحد أقصى 1500 متر من الحرم المكي و300 متر من الحرم النبوي، وجميع الفنادق بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين.