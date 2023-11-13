حج الجمعيات الأهلية 2024.. رابط التقديم مباشرة

حج الجمعيات الأهلية 2024.. يمكن للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفين لكافة الشروط التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج، وذلك عقب سدادهم الرسوم اللازمة، واستيفائهم الشروط المطلوبة.

طلبات التقديم لحج الجمعيات الأهلية

وتستقبل وزارة التضامن الاجتماعي، طلبات التقديم لحج الجمعيات الأهلية غدًا الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر والذي يستمر حتى يوم 30 نوفمبر الجاري، وعقب انتهاء التقديم في حج الجمعيات الأهلية، تبدأ وزارة التضامن إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية وإعلان النتيجة النهائية.

رابط التقديم على حج الجمعيات الأهلية

ووفقًا لـ وزارة التضامن الاجتماعي، يمكن التقديم على حج الجمعيات الأهلية 2024 عبر رابط البوابة الموحدة للحج، من خلال هذا الرابط الإلكتروني التالي:https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml.

فئات ممنوعة من التقديم لأداء مناسك الحج

- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب- الأوعية الدموية- التليف الكبدي- الأورام

- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

- الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

- مرضى تليف الرئة.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.