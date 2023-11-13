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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حج الجمعيات الأهلية 2024.. 6 فئات ممنوعة من التقديم

حجاج مصريون
حجاج مصريون

حج الجمعيات الأهلية 2024.. يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الفئات الممنوعة من التقديم في حج الجمعيات الأهلية، يأتي تزامنًا مع استقبال وزارة التضامن الاجتماعي، طلبات التقديم لحج الجمعيات الأهلية غدًا الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر والذي يستمر حتى يوم 30 من الشهر الجاري.

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البوابة الموحدة للحج

ووفقًا لـ وزارة التضامن الاجتماعي، يمكن للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفين لكافة الشروط التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج، وذلك عقب سدادهم الرسوم اللازمة.

6 فئات منموعة من التقديم في حج الجمعيات الأهلية 

1 - مرضى تليف الرئة.

2- حالات السمنة المفرطة المرضية.

3- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

4- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

5- الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

6- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض  القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام

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