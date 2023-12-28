فيديو| محامي طفل برميل المش بالأقصر: الجريمة بشعة والقضاء انتصر للعدالة

أكد المحامي جمال محمود، محامي المجني عليه، الطفل إبراهيم سيد، في القضية رقم 5590 لسنة 2022 جنايات مركز الأقصر، والمقيدة برقم 1154 لسنة 2022 كلي الأقصر، والمعروفة اعلاميًا بقضية طفل برميل المش، أن حكم المحكمة بإعدام قاتلة الطفل، وهي زوجة خاله، يمثل تخفيفًا لوطأة الانكسار النفسي الذي سببته وفاة الطفل لأهله، ونصرة للمظلوم ورد الحقوق لأهلها، وخاصة أن القضية تشير إلى تعرض الصغير لجريمة بشعة يندي لها جبين الإنسانية خجلًا؛ فهي لم ترحم صغر سنه، وطفولته، ولم ترحم درجة القرابة، وحتى لم ترحم أمان الصغير لها، مشيرًا إلى بعض أقوالها في التحقيقات ذكرت: " كان مديني الأمان"، مستكملًا: فكان جزاؤه قتله غدرًا.

وأضاف في تصريحاته للوفد، كما أنه بمثابة حق للردع العام بأن القضاء يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه انتهاك القوانين الموجبة للعقاب، ويعد ردع خاص أي أنه لا أحد سيفلت من الجريمة إذا كان مرتكبها بالفعل من دون ظلم أو محاباه.

وأكد محامي المجني عليه أن المحاكمة كانت عادلة نزيهة، فاستمعت المحكمة لكافة طلبات دفاع المتهمة كما أن المحكمة لم تبخس بوقت أو جهد؛ للوصول إلي الحقيقة؛ حتى لايظلم أحد، ولا يضيع حق مظلوم.

وأردف المحامي، سبق هذا الحكم عدة جلسات، حققت المحكمة خلالها بشكل جدي بحت، فتم ندب الطب الشرعي وسماع أقواله، وسماع شهود الإثبات، حتى تم الاقتصاص للصغير.

كانت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار طارق عبد الفتاح عمر، المستشار ماجد محمود حميدة، والمستشار أحمد محمد الداوودي، وأمانة سر كل من:حسن عبد الراضي، وأحمد الطاهر، وحاجب الجلسة، محمد عبده، أيدت في جلسة الـ26 من ديسمبر 2023، حكم الإعدام على المتهمة "أميرة.م" المتهمة بقتل الطفل إبراهيم سيد، في القضية المعروفة اعلاميًا بطفل برميل المش، بعد موافقة فضيلة المفتي وأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أغسطس 2022، بعد تلقي دائرة قسم مركز شرطة الأقصر، بلاغا باختفاء الطفل "إبراهيم سيد حساني" 5 سنوات، بقرية نجع الطويل التابعة لمدينة الطود، وتم العثور على جثة طفل داخل برميل مش بمنزل خاله عقب تغيبه بعدة أيام.

وعقب تحريات المباحث حول الواقعة، تبين أن المتهمة في الجريمة هي السيدة "أميرة. م.ا"زوجة خاله والتي تبلغ من العمر 31 عامًا، وتم ضبطها وإحالتها إلى النيابة العامة التي وجهت لها تهمة القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، في القضية رقم 5590 لسنة 2022 جنايات مركز الأقصر، والمقيدة برقم 1154 لسنة 2022 كلي الأقصر.