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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الطرق الصوفية تستعد للاحتفال بمولد الإمام علي زين العابدين

الطرق الصوفية
الطرق الصوفية

تستعد الطرق الصوفية، للاحتفال بمولد الإمام علي زين العابدين بن الحسين، رضى الله عنه وأرضاه، والملقب بالـ«سجاد»، حيث بدأ المئات من المريدين في التوافد على الحرم الزيني، للمشاركة فى الفعاليات الكبرى التى تقام مساء اليوم حول ضريحه ومسجده المبارك. 

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من المنتظر مشاركة مليون مريد صوفي في هذه الفعاليات الدينية التي تنظم كل عام بحضور ومشاركة عدد كبير من رجالات وقيادات الصوفية من مصر وخارجها. وقامت الطرق الصوفية بتجهيز 200 ساحة وخدمة لاستقبال المشاركين في الفعاليات، حيث قامت الطريقة الضيفية الخلوتية بتجهيز عدة ساحات تابعة لها لاستقبال زوار وأحباب الإمام على زين العابدين، حيث تعد الضيفية أكثر الطرق اهتماماً بخدمة المريدين والزائرين القادمين للمشاركة في فعاليات آل بيت رسول الله، رضوان الله عليهم أجمعين. 

قال الدكتور سيد مندور، نائب الطريقة السمانية الصوفية، إن بعض الطرق الصوفية ستقوم بتجهيز ساحاتها لاستقبال بعض المنشدين الذين سيقومون بالإنشاد مساء اليوم في الليلة الختامية لمولد الإمام على زين العابدين، رضى الله عنه وأرضاه، حيث ستبدأ الفعاليات من الساعة الخامسة حتى الثانية بعد منتصف الليل، بمشاركة كبار شيوخ التصوف.


 

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