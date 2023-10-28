وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفيات الصوفية وتلراك المركزية بأولاد صقر

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفيات الصوفية وتلراك المركزية، وذلك لمتابعة سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى بعد جوله له داخل مستشفي أولاد صقر المركزي، والفرق الطبية بقرية الشوافين مركز أولاد صقر.

جاء ذلك استكمالاً للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

قام وكيل الوزارة، خلال زيارته الأولى على مستشفى الصوفية بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الرئيسية، والمخزون الاستراتيجي منها، موجهاً بتنظيم وضع الأدوية والمستلزمات بالصيدلية، وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، وناقش بعض المقترحات مع مدير المستشفى لتطوير ورفع كفاءة هذه الأقسام، وتجميع العيادات الخارجية والخدمات المكملة لها بمكان واحد، وأكد على أهمية التسجيل الدقيق للتشخيص الطبي للحالات بدفتر التسجيل بعيادة الأطفال، ووضع لافتة أخرى للعيادة عن المدخل الثاني لها، كما تفقد مكتب تسجيل قرارات العلاج على نفقة الدولة، مؤكداً على أهمية نظافة كافة الأقسام الإدارية، والتوجيه بنقل مكتب القرارات بجانب الأقسام الإدارية.

واطمئن الدكتور هشام مسعود على عمل الأجهزة الطبية بقسم الحضانات، وعلى الخدمات المقدمة للأطفال المبتسرين، وقام بمناظرة السجلات الطبية للتأكد من صرف العلاج اللازم للحالات وفقاً للتشخيص الطبي، والخطة العلاجية المقررة من الأطباء، وتسجيل كافة البيانات الطبية، والإجراءات التمريضية، وتدوين حالات الأمراض المعدية بسجل الترصد، متابعاً أعمال التطوير الجارية لوحدة العلاج الطبيعي بالمستشفى.

وتفقد "مسعود" خلال زيارته الثانية قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى تلراك، موجهاً بتغيير السرير الموجود بغرفة الغرز بسرير عمليات يتناسب مع حجم التردد على القسم، والتوجيه بتنظيم خطوط السير الخاصة بالعيادات الخارجية، وعمل استراحة خارجية قريبة من العيادات ذات التردد العالى، وتفقد قسم العمليات الجراحية، وتم التأكيد على أهمية إجراء العمليات ذات المهارة وتطوير الخدمة بالقسم، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، كما تفقد وحدة الحضانات، مؤكداً على أهمية اتباع المسافات البينية للحضانات وفقاً لمعايير الجودة، وقام بمناظرة السجلات الطبية بها، والتأكد من انتظام عمل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبسترين بالحضانات.