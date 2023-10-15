الطرق الصوفية تحتفل بمولد فاطمة النبوية

تحتفل الطرق الصوفية غدًا الإثنين بمولد السيدة فاطمة النبوية بنت الإمام الحسين رضوان الله عليه وعلى آل بيته الطيبين، بحضور عدد من شيوخ الطرق ومسئولى وزارة الأوقاف، حيث تقام الليلة الختامية للمولد ، بالدرب الأحمر بالقاهرة.

الليلة الكبيرة

ومن المقرر ان يلقي فضيلة الشيخ عبدالرحمن عسكر إمام وخطيب مسجد السيدة فاطمة النبوية كلمة في الإحتفال بالمولد في الليلة الكبيرة غداً الإثنين.

وبدأت الطرق الصوفية، الخميس 14 من نوفمبر الجاري، احتفالاتها بمولد السيدة "فاطمة النبوية" بنت الإمام الحسين، حفيدة المصطفى وحفيدة السيدة فاطمة الزهراء والإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه، حيث أعلنت الطرق الصوفية،

تنظيم عدد من الفاعليات حول مسجد ومقام السيدة فاطمة النبوية، على مدار أسبوع كامل حيث يأتى المريدين من كل حدب وصوب للمشاركة فى هذه الفاعليات، وتختتم الفاعليات غدًا الأثنين.

وتشهد الإحتفالات تأمينات كبيرة تقوم بها وزارة الداخلية، لمولد السيدة فاطمة النبوية، وذلك حتى لايكون هناك أى قلق أو خوف من المشاركة فى هذا المولد السنوى الذى يقام بشكل منتظم كل عام.