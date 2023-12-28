إنشاء عناية متوسطة للأمراض العصبية وأخرى لنمو للأطفال الرضع بمستشفي سوهاج الجامعي

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن إنشاء عناية متوسطة للأمراض العصبية بقوة ٦ آسرة وأخري لأمراض النمو للأطفال الرضع بقوة ٤ آسرة وذلك بالمستشفي الجامعي القديم.

وأوضح النعماني أن التوسع في إنشاء العنايات المركزة، يتوافق مع خطة الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية من أجل النهوض بالمنظومة الصحية، وأداء رسالتها الإنسانية على أكمل وجه، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية أن ذلك ساهم بشكل ملحوظ في تقليل عدد الحالات التي كان يتم تحويلها الي عنايات اخري خارج الجامعة لعدم توفر اماكن، بل يتم حالياً تحويل الكثير من الحالات من عنايات المستشفيات الخاصة الي عنايات المستشفيات الجامعية بمقريها الجديد والقديم، سواء عنايات التخدير العامة، العصبية، الصدرية او عناية الأطفال.

ومن جاتبه أوضح الدكتور أحمد علي إسماعيل مدير الرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية، إن العناية المتوسطة للأمراض العصبية مزودة بعدد ٦ آسرة، ومخصصة لحالات الجلطات والنزيف وغيرها من حالات الأمراض العصبية، و التي تستدعي دخول رعاية مخ و أعصاب، لبرتفع بها عدد آسره رعاية المخ والاعصاب بالمستشفي القديم الي ١١ سرير. وكذلك تم إنشاء عناية النمو للأطفال الرضع وتزويدها بعدد ٤ آسره ليصبح عدد أسرة عنايات الاطفال والحضانات ٥٠ سرير عناية ومحضن بالمستشفي الجامعي القديم.

جدير بالذكر أن عناية التخدير كان معدل الحالات بها ما بين ١٠ الي ١٥ سرير، و تم زيادة عدد الاسرة الي ٢٠ سرير بعد عمل الصيانة الفنية اللازمة لبعض الأجهزة "والمونيتورات".