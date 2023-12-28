ندوة تثقيفية في العاشر من رمضان" للحفاظ على الأعراض"

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، ندوة تثقيفية دينية، بمسجد زاد المعاد بمدينة العاشر من رمضان، حول موضوع منهج الإسلام في صيانة الأعراض، بحضور لفيف من الأئمة والخطباء العاملين في مجال الدعوة الإسلامية بالمدينة.

تأتي إنعقاد الندوة التثقيفية الدينية في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والتوعوي التي تقوم به مجال تنمية الوعي الإسلامي، وتعميم نشر التربية والأخلاق الإسلامية وترسيخها في حياة المواطنين العامة والخاصة، وتوجيه الوعظ والإرشاد توجيها إسلاميًا سليمًا.

حاضر فيها الندوة كل من: الدكتور أحمد إبراهيم أستاذ البلاغة ووكيل كلية البنات الازهرية بالعاشر من رمضان، والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية.

وخلال أعمال الندوة، تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على العرض باعتباره أحد الكيانات التي دعت الشريعة الإسلامية؛ الحفاظ عليها، ولذلك شرع الإسلام الحدود للحفاظ على الأعراض ومنها: حد الزنا، وحد القذف، وأن الإسلام ينظر إلى عرض الفرد على أنه عرض المجتمع وأن الاعتداء عليه هو اعتداء على المجتمع.