ناقد رياضي يكشف مفاجأة عن مصير موديست مع الأهلي (فيديو)

قال سامح سمير، الناقد الرياضي، إن فريق الأهلي لديه عدد من المشاكل التي يجب أن يعلمها الجميع من خلال الانتقادات التي يتم توجهيها للمدير الفني منها أن الأهلي لا يمتلك رأس حربة صريح، فضلا عن مسلسل إهدار الفرص الكبير للنادي الأهلي

وأضاف "سمير"، خلال حوره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، أن الأهلي حتى الآن لا يمتلك رأس حربة وكهربا لا يزال يحاول في هذا المركز ولكنه ليس مهاجم ويلعب كجناح على الرغم من أنه يؤدي في هذا المركز.

مارسيل كولر لايزال يراهن على موديست

وأكد أن مارسيل كولر المدير الفني لصفوف النادي الأهلي، لايزال يراهن على أنتوني موديست ومتمسك باستمراره حتى يحصل على فرصته كاملة، إذ أن المدير الفني يرى أن اللاعب لايزال لديه الكثير الذي يستطيع على تقديمه.

وأشار إلى أن مارسيل كولر يرى أن موديست كان سيء الحظ في كأس العالم للأندية، ويحاول أن يحتوي اللاعب، ويراهن عليه حتى إشعار آخر، ويرغب في إعطائه الفرصة كاملة.

اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي لمناقشة مصير اللاعب أنتوني موديست

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي وشركة الكرة بجانب لجنة الخطيط بالفريق، اجتماعًا لمناقشة بعض الأمور الخاصة داخل النادي وحسم بعض الملفات على رأسها مصير اللاعب الفرنسي أنتوني موديست.

وقال الإعلامي كريم شحاتة خلال تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": " اجتماع سيحدث خلال الفترة المقبلة، من أجل مناقشة موقف المهاجم الفرنسي أنتوني موديست عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأضاف: " مسؤولو النادي الأهلي كان لديهم رغبة في استمرار اللاعب مع الفريق، قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية، التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية".

وأردف الإعلامي كريم شحاتة :" ولكن مع عدم ظهور اللاعب، ومنحه البطاقة الحمراء، وعدم مشاركته مع الفريق في البطولة، تعقد موقف استمرار اللاعب مع الفريق".

واختتم كريم شحاتة :" الاجتماع سيشهد موقف السويسري مارسيل كولر بشأن استمرار اللاعب الفرنسي من عدمه، ولكن القرار الأقرب هو توجيه الشكر للاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ".