الأهلي يعطي الضوء الأخضر لرحيل ديانج

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان مجلس إدارة النادي الأهلي أعطى الضوء الأخضر لرحيل لاعبه المالي أليو ديانج.

وأضاف شبانة أن مجلس الإدارة أخطر وكيل اللاعب بالموافقة على خروجه مقابل ٤ مليون دولار.

واستكمل .. ان هناك عرض مقدم بالفعل للمالي أليو ديانج من احد الأندية القطرية.

واختتم شبانة حديثه قائلا : اليو ديانج لاعب يضيف لأي فريق وفكرة استبعاده بهذا الشكل المفاجئ يعطي بعض المؤشرات بان هناك شيء خفي بينه وبين مارسيل كولر المدير الفني السويسري، إضافة لان المستوى المتصاعد لكوكا جعل سلاسة اكبر في اتخاذ القرار من جانب الجهاز الفني.