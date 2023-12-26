خماسية النصر بمرمى الاتحاد.. رونالدو ينفرد بصدارة قائمة هدافي العالم

تصدر النصر السعودي وقائده كرستيانو رونالدو، مؤشر البحث العالمي جوجل، في المملكة العربية السعودية، بعد اكتساحه بخماسية مرمى الاتحاد.

رونالدو بعد مباراة النصر السعودي، تصدر هدافي 2023 بعدما تخطى الثنائي هاري كين، وكيليان مبابي، مهاجمي بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، وضم الاتحاد لقائمة ضحاياه في الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل رونالدو هدفين للنصر من ركلتي جزاء أمام الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة 17 للمسابقة، ورفع رونالدو رصيد أهدافه في عام 2023 بكل البطولات إلى 53 هدفًا، متخطيًا كين ومبابي بفارق هدف في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا في العام حول العالم.

أهداف مباراة النصر والاتحاد في كلاسيكو السعودية

ويتفوق الثلاثي على إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث بـ50 هدفًا، وفي المقابل فشل الدون في التسجيل أمام كل من الفيحاء والهلال والتعاون والباطن.

وأحرز أهداف المباراة كل من عبد الرازق حمد الله هدفين في الدقيقتين 14، و51 لصالح فريق الاتحاد.

بينما سجل خماسية النصر كل من كريستيانو رونالدو هدفين، أندرسون تاليسكا، وساديو ماني هدفين في الدقائق 19، 38، 68، 75، و82 على التوالي لصالح نادي النصر.