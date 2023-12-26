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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رونالدو وبنزيما وجهًا لوجه في قمة الدوري السعودي .. تشكيل الاتحاد والنصر

النصر السعودي بقيادة
النصر السعودي بقيادة رونالدو

أعلن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني النصرالسعودي، تشكيل فريقه الأساسي ، لمواجهة اتحاد جدة ، التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ، لحساب منافسات الجولة 17 من الدوري السعودي.

ويمثل النصر في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: نواف العقيدي.
خط الدفاع: أليكس تيليس – إيمريك لابورت – علي لاجامي – سلطان الغنام.
خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – أوتافيو.
الهجوم: كريستيانو رونالدو – ساديو ماني – أندرسون تاليسكا.

فيما جاء تشكيل اتحاد جدة على النحو التالي ..
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
خط الدفاع: مروان الصحفي، فابينيو، حسن كادش، زكريا هوساوي.
الوسط: نجولو كانتي، فيصل الغامدي، إيجور كورنادو.
خط الهجوم: رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي  برصيد 9 نقاط، حققها من الانتصار في 13 مواجهة، وتعادل وحيد وتلقى 3 هزائم،.
فيما يحتل الاتحاد المركز السادس في الترتيب برصيد 28 نقطة، من الفوز في 8 لقاءات والتعادل في 4 مواجهات وتلقى 5 هزائم.

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