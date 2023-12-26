رونالدو وبنزيما وجهًا لوجه في قمة الدوري السعودي .. تشكيل الاتحاد والنصر

أعلن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني النصرالسعودي، تشكيل فريقه الأساسي ، لمواجهة اتحاد جدة ، التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ، لحساب منافسات الجولة 17 من الدوري السعودي.

ويمثل النصر في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس – إيمريك لابورت – علي لاجامي – سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – أوتافيو.

الهجوم: كريستيانو رونالدو – ساديو ماني – أندرسون تاليسكا.



فيما جاء تشكيل اتحاد جدة على النحو التالي ..

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: مروان الصحفي، فابينيو، حسن كادش، زكريا هوساوي.

الوسط: نجولو كانتي، فيصل الغامدي، إيجور كورنادو.

خط الهجوم: رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما.



ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، حققها من الانتصار في 13 مواجهة، وتعادل وحيد وتلقى 3 هزائم،.

فيما يحتل الاتحاد المركز السادس في الترتيب برصيد 28 نقطة، من الفوز في 8 لقاءات والتعادل في 4 مواجهات وتلقى 5 هزائم.