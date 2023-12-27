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الخميس 28 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ننشر أسعار الذهب والسبائك في السعودية آخر تحديث

بوابة الوفد الإلكترونية

تزامنا مع ارتفاع الذهب عالميا، يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن أسعار الذهب عالميا في المملكة العربية السعودية.

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ارتفاع أسعار الذهب العالمي.. وصل مستويات قياسية في مصر

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أسعار الذهب تتراجع فى التعاملات المسائية

وجاءت تفاصيل سعر جرام الذهب في السعودية كالآتي :

 

الذهب عيار 21 قيمة 218.12 ريال سعودي .

عيار 28 قيمته 249.26 ريال .

سعر جرام الذهب في السعودية عيار 18 سجل قيمة 186.45 ريال سعودي .

سبائك الذهب بشكل عام تكون عيار 24 فقط لكن بأوزان مختلفة:

سبيكة 5جرام بسعر 1246.4 ريال.

السبيكة 10 جرام بثمن 2492.8 ريال سعودي.

سبيكة وزن 20غرام بسعر 4985.59 ريال سعودي.

السبيكة بوزن 50 غرام بثمن 12463.98 ريال.

سبيكة وزن (weight) 100 جرام بسعر 24927.97 ريال.

السبيكة بوزن 250جرام.. ربع كيلو بثمن 62319.91 ريال.

سبائك وزن 500 جرام.. نصف كيلو سعر 124639.83 ريال سعودي.

السبائك وزن 1000جرام.. كيلو غرام بسعر 249279.66 ريال سعودي.

 

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