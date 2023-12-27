ارتفاع أسعار الذهب العالمي.. وصل مستويات قياسية في مصر
تزامنا مع ارتفاعه لمستوى غير مسبوق في مصر، بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن أسعار الذهب عالميا خلال الساعات الحالية تزامنا مع تراجع الدولار.
وفي التفاصيل ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الأربعاء، متجهة نحو مستويات قياسية جديدة بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار.
وكانت أسعار الذهب عالميا كالتالي:
وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1% إلى 2090 دولارا للأوقية.
وصعدت العقود الفورية للذهب بنحو 0.5% إلى 2078 دولارا للأوقية.
وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.44% إلى 100.66 نقطة.
أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء:
سعر الذهب عيار 24
3629
سعر الذهب عيار 21
3175
سعر الذهب عيار 18
2721
سعر الذهب عيار 14
2117
سعر الذهب عيار 10
1512
سعر وقية الذهب
112849
سعر الجنيه الذهب
25400