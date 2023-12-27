ارتفاع أسعار الذهب العالمي.. وصل مستويات قياسية في مصر

تزامنا مع ارتفاعه لمستوى غير مسبوق في مصر، بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن أسعار الذهب عالميا خلال الساعات الحالية تزامنا مع تراجع الدولار.

وفي التفاصيل ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الأربعاء، متجهة نحو مستويات قياسية جديدة بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار.

وكانت أسعار الذهب عالميا كالتالي:

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1% إلى 2090 دولارا للأوقية.

وصعدت العقود الفورية للذهب بنحو 0.5% إلى 2078 دولارا للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.44% إلى 100.66 نقطة.

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء:

سعر الذهب عيار 24

3629

سعر الذهب عيار 21

3175

سعر الذهب عيار 18

2721

سعر الذهب عيار 14

2117

سعر الذهب عيار 10

1512

سعر وقية الذهب

112849

سعر الجنيه الذهب

25400