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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب تتراجع في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3220 جنيهًا، مسجلا انخفاضًا بقيمة 130 جنيهًا عن سعره أمس.

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الذهب قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع

أسعار الذهب سجلت تراجعًا 

وبحسب بيان صادر عن الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإن أسعار الذهب سجلت تراجعًا على جميع العيارات، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 3657 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 22 3352 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 2743 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 2133 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 12 1829 جنيهًا.

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أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

وتوقع المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب، أن يستمر تراجع أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك مع بداية موسم إجازات منتصف العام واستفادة الوافدين من الخارج من المصريين وغيرهم من قرار رئيس الوزراء باعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية.

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