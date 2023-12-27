أسيل عمران مفعمة بالأناقة وشقيقتها تعيش ف زمن الكلاسيكية

اعتادت النجمة أسيل عمران ان تخضع بين فتره لاخرى لجلسات تصوير مختلفه هذا ما جعلها تثير اهتمام وانتباه المعنيين بالموضة.

أسيل عمران بإطلالة أنيقة جذابة في أحدث ظهور

وبدت أسيل عمران بإطلالة أنيقة جذابة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم من اعلى وفضفاض من أسفل، محتشم، صمم من قماش ناعم باللون الأسود وزين بالخيوط البيضاء من الأطراف.

أسيل عمران وشقيقتها

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بشكل انسبايي فوق كتفيها ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

من هي أسيل عمران

أسيل عمران مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات، من مواليد الرياض على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية وذلك بسبب عمل والدها حيث كان يعمل عسكرياً.

شاركت في برنامج نجوم الخليج في عام 2005 عرض في قناة نجوم لكن لم تصل إلى النهائيات، وبعده شاركت في برنامج نجم الخليج الذي عرض على تلفزيون دبي عام 2006 ووصلت للمرحلة النهائية وبعد خروجها منه استمرت بالعمل الفني حيث طرحت عدة ألبومات وأغاني منفردة.

دخلت مجال التمثيل في مسلسل شبابي صورته بعام 2011 حمل اسم 04 عرض على إم بي سي 4 بعد ذلك استمرت كممثلة أيضًا.