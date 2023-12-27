السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين باستعراض القوة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كلا من "م.ع.س"، و" ل.إ.خ"، و" خ.إ.خ"، و" ب.ع.م"، بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3291 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بقيام المتهمين باستعراض القوة والتعدي على المجنى عليهم، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن المتهمين كل من " م.ع.س" عاطل و" ل.إ.خ" ربة منزل و" خ.إ.خ" عاطل و" ب.ع.م" عاطل، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد ضد المجنى عليهم كل من " أ.ص.غ" و" ع.ا.ص" بقصد تخويفهم وترويعهم وفرض سطوتهم الإجرامية، مستخدمين فى ذلك الأسلحة البيضاء والعصى فألقوا فى نفس المجنى عليهم، وتعدوا عليهم وإصابتهم، مما أدى إلى إصابة المجنى عليه " ع.ا.ص" بعاهة مستديمة بنسبة 10%، وإصابة المجنى عليه " أ.ص.غ" بجرحين قطعيين بالرأس، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.