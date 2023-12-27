معاون وزير التموين: اختيار ٥٠ ورشة بالجمالية للحصول على قرض البنك الزراعي

فى ثاني إجتماعات مشروع ورشتي

عقدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء الاجتماع الثاني مع أصحاب ورش الذهب والفضة في منطقة الجمالية بالقاهرة ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة بالبروتوكول الذي تم توقيعه منتصف ديسمبر الجاري مع البنك الزراعي المصري بهدف تمويل ٢٥٠ ورشة منها ٥٠ ورشة في المرحلة الأولي.

حيث عقد الاجتماع في مقر مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمنطقة الجمالية في القاهرة ، وبحضور السيد اللواء أ.ح أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين و السيد الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام والسيد الأستاذ رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين و الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب و السيد الأستاذ محمد شوقي رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الزراعي المصري والسيدة المهندسة مها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين والسيد الأستاذ عاطف شمعون مدير إدارة الشئون القانونية بمصلحة دمغ المصوغات والموازين.

قال أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام أن منطقة الجمالية تضم ما يقرب من ٢٥٠ ورشة ذهب وفضة سيتم اختيار ٥٠ ورشة منها والتي ستنطبق عليها الشروط الخاصة بالتمويل.

وأضاف كمال أن مشروع ورشتي يمثل قيمة مضافة لورش الذهب والفضة للحفاظ على تلك المهنة و عدم تسريب العاملين بها إضافة إلي تطوير المنتجات التي يتم تصنيعها بتلك الورش.

وكشف كمال أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر توجيها بشأن عرض منتجات المشغولات الذهبية التي يتم إنتاجها الورش الصغيرة والمتوسطة وذلك في معرض نيبو القادم والمعارض المتخصصة.

مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية

من جهته أكد اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الغرض الرئيسي من المشروع دعم الورش المتوسطة والصغيرة توفير المعدات ومستلزمات الإنتاج للورش ويمكن استخدام القرض في تمويل الأجهزة الخاصة بالتصنيع والتي تعمل على الارتقاء بالقطاع لتوفير فرص عمل و منع تسرب العمالة الماهرة في هذا المجال و امتهانها مهن أخري.

وقال سليمان أن ذلك يعمل على تنشيط مبيعات ورش الذهب والفضة في السوق المحلية كما يساهم في زيادة معدلات تصدير المشغولات الذهبية، مما يجعلها قادرة على منافسة مثيلاتها الكبري في السوق المحلية.

وأضاف سليمان أن معرض الذهب نبيو في دورته القادمة 2024 سيكون به مكان مخصص لتمويل مشروع ورشتي حيث أنه مستهدف تمويل 250 ورشة على مستوي الجمهورية عبر 5 مراحل كل مرحلة منها 50 ورشة.

واكد سليمان أنه سيتم عقد الاجتماع الثالث مع أصحاب الورش المنتجة للذهب والفضة في الجمالية الاسبوع القادم، بهدف التعريف بفوائد المشروع المقدم لهم.

بينما قال عاطف شمعون مدير إدارة الشئون القانونية، بمصلحة دمغ المصوغات والموازين أنه يتم التأكد من كافة المستندات المطلوبة والتي تم تقديمها من قبل أصحاب ورش الذهب والفضة الراغبين في الحصول على القرض المالي من البنك الزراعي المصري طبقا للبروتوكول الموقع مع المصلحة.

من جهتها قالت المهندسة مها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها من أصحاب الورش للاستفادة من الحصول على التمويل المالي من البنك الزراعي المصري هي بطاقة ضريبية، وسجل تجاري، ورخصة صناعة المصوغات وفيش وتشبيه.

وأضافت عبد الحميد أنه يتم التواصل المستمر مع أصحاب الورش للحصول على القرض المالي بما يساهم تنشيط جودة عالية تضاهي المنتجات العالمية.

وتبلغ قيمة القرض المقدم من البنك الزراعي المصري مليون جنيه كحد أقصى لكل ورشة من الورش بنسبة فائدة متناقصة ٥٪ تسدد على عامين أو ٣ أعوام.