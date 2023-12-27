جولة تفقدية لعيادات الجلدية والجُزام بقنا

وجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، فريق الإشراف والمتابعة بالمرور المفاجئ علي عيادات الجلدية والجُزام بمدينة قنا، وذلك للمتابعة الدورية لمنافذ الخدمة الصحية بمستشفيات المحافظة بهدف الوقوف علي سير العمل وتذليل المعوقات لخدمة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد أن الفريق راجع تردد العيادات الخارجية ومدي توافد المواطنين علي العيادات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لهم.

مضيفاً إلي مراجعة فريق المتابعة لمستوي مكافحة العدوي والتطهير بالعيادات وإلتزام كافة الفرق الطبية بإستخدام أقصي درجات المكافحة ضد إنتشار الأمراض.

وأضاف بدران أن الفريق تأكد من صرف العلاج الشهري لمرضي الجُزام المترددين علي عيادات الجلدية وحصولهم علي الرعاية اللازمة لهم. كما تابع الفريق خلال الجولة جهاز الأشعة الفوق بنفسجية والتأكد من تشغيله بصورة جيدة.

كما تابع الفريق رصيد الأدوية ووجود ما يكفي للمرضي من أدوية الجلدية.

وأكد الدكتور محمد بدران علي إستمرار جولات المتابعة علي مدار الساعة لكافة منافذ الخدمة الصحية، تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ بالمتابعة المستمرة للخدمة الصحية المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.