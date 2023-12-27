انطلاق قافلة عين شمس التنموية في محافظة قنا

انطلقت فعاليات القافلة التنموية الشاملة لجامعة عين شمس في محافظة قنا بقرية المفرجية، مركز قوص.

وشهد اللواء طيار أشرف غريب الدوادي محافظ قنا واللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انطلاق القافلة.

ينظم القافلة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، ويشارك فى القافلة كليات الطب و الصيدلة والتمريض .

محافظ قنا يشيد بقافلة جامعة عين شمس

وأشاد اللواء طيار أشرف غريب الدوادي بدور جامعة عين شمس المتميز في تقديم الخدمات والقوافل الطبية الشاملة لاهالي المحافظة والذي يأتي في إطار مبادرة حياة كريمة برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأشارت النائبة نجلاء باخون عضو مجلس النواب بمحافظة قنا الي الاقبال الشديد خلال فعاليات اليوم الاول لقافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة والتي تقام بالوحدات الصحية ضمن مباردة حياة كريمة بالقرية .

وأعرب جمال يوسف عضو بجمعية (انا مصري ) بقنا عن تقديره لدور جامعة عين شمس والذي ظهر من خلال القوافل والخدمات التي تقدمها لاهالي المحافظة.

وأبدي عمدة القرية حسين علي سعيد بقرية المفرجية سعادته بالقافلة والخدمات المقدمة للاهالي في جميع التخصصات .

وتتضمن قافلة جامعة عين شمس خدمات طيبة لتخصصات مختلفة لأهالي القرية منها " الباطنة عامة و أنف وأذن و أطفال وعظام و جلدية و قلب و مخ وأعصاب والرمد والصدر وأمراض نساء" مع تقديم الأدوية اللازمة لهم بالمجان، الي جانب توزيع أجهزة تعويضية (كراسي طبية - عكاز طبي) وكذلك تحديد مستوى وعمل استكتاب بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالجامعة وعمل بعض الندوات والأنشطة والحملات التوعوية لأهالي القرية .