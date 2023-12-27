وزير التعليم العالي: توفير برامج جامعية جديدة تناسب سوق العمل

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة توفير برامج جديدة تتسم بالتكامل والديناميكية تكون قادرة على استيعاب احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال احتفالية عيد العلم الثامن عشر، قاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة.

ولفت وزير التعليم العالي إلى التعاون مع القطاع الخاص لمشاركة الجامعات لاتاحة وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العملي.

وقدم وزير التعليم العالي التهنئة لعلماء جامعة القاهرة ومفكريها لحصولهم على جوائز الدولة والجامعة المختلفة، مشيرًا إلى تطلعه لمشاركتهم ومساهمتهم في تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق رؤية مستقبل مصر في الجمهورية الجديدة.

استراتيجية تطوير التعليم العالي

وأشار وزير التعليم العالي إلى دور الوزارة في تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والتي تم إطلاقها في مارس 2023 بحضور 600 عالم وباحث وعضو هيئة تدريس، إلى جانب مشاركة ممثلي الجامعات والهيئات والمنظمات الدولية والاتحادات الطلابية الممثلة للجامعات المختلفة.

ولفت وزير التعليم العالي إلى إطلاق 5 ورش عمل بالتزامن مع إطلاق استراتيجة تطوير التعليم العالي والبحث العلمي تم خلالها تبادل الرؤي والأفكار والتحديات التي تواجه التعليم العالي لمواكبة وظائف المستقبل، بالإضافة إلي الاحتياجات الاقليمية والدولية للبرامج وتجيهز الطلاب والخريجين لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة في التعليم ووظائف المستقبل من خلال البرامج المبتكرة.





وأشاد وزير التعليم العالي بمستشفيات جامعة القاهرة ودورها البارز والمهم والمحوري في خدمة احتياجات الدولة والتي نفخر جميعًا بتواجدها علي أرض مصر.

واستعرض وزير التعليم العالي ملخصًا لاستراتيجية الوزارة وما تحتاجه من العلماء والباحثين من قلب جامعة القاهرة لتنفيذها وتحقيق أهدافها المرجوة، لافتًا إلى وجود العديد من التحديات تحتاج العمل للتغلب عليها خلال الفترة القادمة.

ونوه وزير التعليم العالي بالمبادئ السبعة لاستراتيجة الوزارة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي والتي تتمثل في التكامل، والبرامج الدولية، والمشاركة الفعالة، والاستدامة والمرجعية الدولية، والابداع والابتكار في التعليم.

وأوضح وزير التعليم العالي مفهوم التكامل والذي يتمثل في تعاون الجامعات في اطار اقليمي، لافتًا أن مصر تضم ٧ اقاليم وكل اقليم له خصائصه وامكانياته واحتياجاته الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلي الأنشطة المختلفة المتواجدة داخل كل اقليم.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى بدء إنشاء تحالفات أكاديمية داخل كل إقليم من الأقاليم السبعة بمصر، وتم إنشاء خمسة تحالفات حتي الوقت الراهن، موضحًا أن التحالف الاكاديمي عبارة عن مجموعة الجامعات والمؤسسات التعليمية داخل كل اقليم سواء جامعات حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية بالاضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد.

وأضاف وزير التعليم العالي أن أقدم جامعة داخل كل اقليم سوف ترأس التحالف، مشيرًا إلى وجود تحالف آخر للشركات والمنشآت الاقتصادية سواء في الزراعة والصناعة والعمران، وأن كل اقليم بداخله مؤسسات تعليم متكامله تمتلك رؤية لانتاج مشروعات ذات علاقة باحتياجات كل إقليم .

وأوضح الدكتور ايمن عاشور، أن اقليم القاهرة الكبري سوف يكون تحت قيادة جامعة القاهرة مع باقي المنشآت الاقتصادية، مؤكدًا أنه بعد الانتهاء من تكوين التحالفات السبعة سيتم البدء في العمل على المشروعات ذات الأولوية داخل كل إقليم ومايحتاجه من الشريك الصناعي والدولة وفق استراتيجية مصر ٢٠٣٠، ومضيفًا ان بناء علي هذه المشروعات سيصبح لدينا خطة لتحويل الابتكار الي منهج لتوطين الصناعة الوطنية المحلية ودعم الاقتصاد المحلي.