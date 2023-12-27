أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) في التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3300 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب في منتصف التعاملات ، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3235 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3697 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3389 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2772 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2156 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1848 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1386 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 25880 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2070 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية:

الذهب في السعودية

استقرت أسعار الذهب فى منتصف التعاملات ، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 217.52 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 248.59 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 227.87 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 186.44 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 145.01 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,732.01 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,735.76 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 273.45 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 652.55 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,292.67 ريال سعودي.