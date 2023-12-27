الذهب قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع

استقرت أسعار الذهب العالمي، اليوم الأربعاء، لكنها بقيت تحوم بالقرب من أعلى مستوياتها في حوالي ثلاثة أسابيع، وسط توقعات السوق بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة في الربع الأول من 2024.

وعززت بيانات أميركية صدرت الأسبوع الماضي وأشارت إلى تراجع التضخم توقعات الأسواق المالية بأن يخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة في مارس المقبل.

ويتوقع المتداولون الآن احتمالا قدره 80 بالمئة تقريبا لخفض الفائدة، وفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي".

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

ومما دعم المعدن الأصفر استقرار مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر، متجها لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2020، بانخفاض نحو اثنين بالمئة منذ بداية العام.

ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

تحركات الأسعار

تراجع الذهب في المعاملات الفورية بشكل طفيف إلى 2,067.41 دولار للأونصة بحلول الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش، ويتجه لتحقيق مكاسب تزيد على 13 بالمئة هذا العام، ستكون الأفضل منذ 2020.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.45 بالمئة إلى 2,078.95 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.09 دولار للأونصة، وتتجه لتحقيق مكاسب بنحو 0.5 بالمئة على مدار العام.

وارتفع البلاتين 0.2بالمئة إلى 980.18 دولار، وصعد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1192.12 دولار.

ويتجه كلاهما إلى تسجيل انخفاض سنوي، مع هبوط البلاديوم حوالي 34 بالمئة منذ بداية العام، في أسوأ تراجع منذ عام 2008.

أسعار الذهب في مصر الآن

عيار 24 يسجل 3691 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 3230 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 2769 جنيهًا.

عيار 14 يسجل 2153 جنيهًا.

الجنيه الذهب 25840 جنيهًا.

ومن جانبه أكد المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة ترقب انخفاض الأسعار مع بداية إجازات منتصف العام وتوقع زيادة المعروض من الواردات المصحوبة مع المصريين المقيمين بالخارج خلال سلسلة لقاءات تلفزيونية أمس.

كما توقع هاني جيد أن تبدأ شريحة من صغار المستثمرين في بدء البيع وزيادة المعروض لجني الأرباح والاستفادة بفارق السعر الذي حققه الذهب من ارتفاعات خلال الأيام الثلاثة الماضية.