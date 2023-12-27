مفيدة للحوامل.. طريقة تحضير سلطة الكوسة بقطع الجبن

سلطة الكوسة المشوية من الوصفات الصحية التي يمكنك إعدادها على سفرة الغذاء، فتتميز بعناصرها الغذائية الهامة للجسم، ومفيدة للحوامل والمرضعات، وخلال السطور التالية تقدم لك طريقة تحضيرها.

سلطة الكوسة المشوية بقطع الجبن الفيتا

طريقة عمل سلطة الكوسة المشوية بقطع الجبن الفيتا

المقادير

- 1/2 كوب أوراق جرجير صغيرة

- 3 حبات كوسة مقطعة دوائر

- 1/2 كوب جبن فيتا مكعبات

- 2 ملعقة زيت زيتون

- ملعقة كبيرة عصير ليمون

- اوريغانو مطحون

- رشة ملح

طريقة التحضير

قومي بتسخين الزيت في مقلاة وابدئي في شوي شرائح الكوسا حتى يطرى ثم ارفعيه من على النار.

في طبق التقديم وزعي الجرجير وجبن الفيتا والملح وعصير الليمون وحركي.

ثم قومي بإضافة الاوريغانو وقدميها دافئة او باردة حسب الرغبة.

فوائد تناول الكوسة

الحفاظ على صحة العيون

تحتوي الكوسا وعائلة الخضار التي تنتمي إليها عمومًا على نسب عالية من مواد وعناصر غذائية هامة وضرورية لصحة العيون مثل: المغنيسيوم، وفيتامين ج، والبيتا كاروتينات، واللوتين، وغيرها الكثير.

نظرًا للخصائص المضادة للأكسدة التي تمنحها العناصر المذكورة أعلاه للكوسا، فإن هذا يجعل الكوسا غذاء مهمًا لحماية العيون من الأمراض والمشاكل المتعلقة بتقدم السن.

مفيدة للحوامل بشكل خاص

تحتوى الكوسا على نسبة عالية من حمض الفوليك، مما تجعلها مهمة بشكل خاص للحوامل، إذ يساعد تناول الكوسا بانتظام على حصول الحامل على جزء من حاجتها من حمض الفوليك لحمل قوي وصحي.

السيطرة على السكري

من الممكن منع تطور وحدوث مضاعفات السكري من النوع الثاني إذا ما تم إتباع نمط حياة صحي ومناسب، مثل تضمين الكوسة في الحمية الغذائية، إذ أن غنى الكوسة بالعديد من العناصر الغذائية الهامة مع حقيقة كونها شبه خالية من السعرات الحرارية والسكريات والدهون يجعلها غذاء رائعًا لمنع الإصابة بالسكري، كما أن تناول الكوسة بانتظام ولأسباب لا يعلمها العملاء تحديدا قد يساعد على خسارة الوزن.

المساعدة في موازنة هرمونات الغدة الدرقية

إن قشور الكوسة بشكل خاص قد تحتوي على عناصر من الممكن أن تكون مفيدة جدًا في تنظيم وظائف وهرمونات الغدة الدرقية والأدرينالين وحتى تنظيم مستويات الأنسولين في الجسم.

صحة القلب

محتوى البوتاسيوم في الكوسة مفيد للقلب، و يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم عن طريق موازنة تأثيرات الصوديوم ودعم وظيفة العضلات والأعصاب المناسبة.