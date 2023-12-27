لن تتخلي عنها في وصفاتك.. فوائد مذهلة لـ الكوسة| أبرزها تقوي النظر

الكوسة من الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن الهامة لحماية الجسم من الأمراض وتقوية المناعة، لذا نقدم لك أهم فوائد الكوسة.

فوائد تناول الكوسة

الحفاظ على صحة العيون

تحتوي الكوسا وعائلة الخضار التي تنتمي إليها عمومًا على نسب عالية من مواد وعناصر غذائية هامة وضرورية لصحة العيون مثل: المغنيسيوم، وفيتامين ج، والبيتا كاروتينات، واللوتين، وغيرها الكثير.

نظرًا للخصائص المضادة للأكسدة التي تمنحها العناصر المذكورة أعلاه للكوسا، فإن هذا يجعل الكوسا غذاء مهمًا لحماية العيون من الأمراض والمشاكل المتعلقة بتقدم السن.

مفيدة للحوامل بشكل خاص

تحتوى الكوسا على نسبة عالية من حمض الفوليك، مما تجعلها مهمة بشكل خاص للحوامل، إذ يساعد تناول الكوسا بانتظام على حصول الحامل على جزء من حاجتها من حمض الفوليك لحمل قوي وصحي.

السيطرة على السكري

من الممكن منع تطور وحدوث مضاعفات السكري من النوع الثاني إذا ما تم إتباع نمط حياة صحي ومناسب، مثل تضمين الكوسة في الحمية الغذائية، إذ أن غنى الكوسة بالعديد من العناصر الغذائية الهامة مع حقيقة كونها شبه خالية من السعرات الحرارية والسكريات والدهون يجعلها غذاء رائعًا لمنع الإصابة بالسكري، كما أن تناول الكوسة بانتظام ولأسباب لا يعلمها العملاء تحديدا قد يساعد على خسارة الوزن.

المساعدة في موازنة هرمونات الغدة الدرقية

إن قشور الكوسة بشكل خاص قد تحتوي على عناصر من الممكن أن تكون مفيدة جدًا في تنظيم وظائف وهرمونات الغدة الدرقية والأدرينالين وحتى تنظيم مستويات الأنسولين في الجسم.

صحة القلب

محتوى البوتاسيوم في الكوسة مفيد للقلب، و يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم عن طريق موازنة تأثيرات الصوديوم ودعم وظيفة العضلات والأعصاب المناسبة.