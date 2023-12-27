لاعب بيراميدز ضمن قائمة الكونغو الديموقراطية لأمم أفريقيا

أعلن سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديموقراطية قائمة فريقه، لخوض النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تواجد فيستون ماييلي لاعب بيراميدز بجانب سيدريك باكامبو ويوني ويسا في الهجوم ضمن قائمة منتخب الكونغو الديمقراطية.

وجاءت قائمة الكونغو الديكوقراطية كالتالي:-

الحراس: ليونيل مباسي (روديز) – ديميتري بيرتاود (مونبلييه) – باجيو سايدي (مازيمبي).

الدفاع: بريان باييي (أسكولي) – جيديون كالولو (لوريان) – روكي بوشيرو (هيبرنيان) – ديلان باتوبينسيكا (سانت إتيان) – أرثر ماسوكاو (بشكتاش) – شانسل مبيمبا (مارسيليا) – جوريس كايمبي (جينت) – هينوك باكا (سيمبا).

الوسط: إدو كايمبي (واتفورد) – سيلاس (شتوتجارت) – تشارلس بيكيل (كريمونيسي) – ميسياك إيليا (يانج بويز) – صامويل موتوسامي (نانت) – ثيو بونجوندا (سبارتاك موسكو) – آرون تشيبولا (حتا) – جرادي ديانجانا (وست بروميتش) – جايل كاكوتا (أميان).

الهجوم: يوني ويسا (برينتفورد) – سيدريك باكامبو (جالاتاسراي) – سيمون بانزا (سبورتنج براجا) – فيستون ماييلي (بيراميدز).

مجموعة الكونغو الديموقراطية بكأس الأمم أفريقية

ويقع منتخب الكونغو الديموقراطية في المجموعة السادسة بجانب كل من المغرب وزامبيا وتنزانيا.