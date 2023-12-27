جهاز حماية المستهلك 80 مخالفة متنوعة بأسوان

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة أسوان عددًا من الحملات المكبرة برئاسه عبد الله موسي مدير الفرع و التى استهدفت المرور على 45 كيانا تجاريا، داخل نطاق مدينة أسوان ، ومركز ومدينة كوم أمبو و مدينة ومركزادفو.

وأسفرت الحملات عن 80 محضرا ومخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، ومجهوله المصدر، ومنتهي الصلاحية بالإضافة إلى مخالفات نظافة، وعدم حمل شهادة صحية وسجائرواتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقد أسفرت جهود الحملات عن:

ـ إعدام 570 كيلو مواد غذائية مختلفة ولحوم ودواجن متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستخدام الآدمي:

ـ إعدام 23 كيلو أسماك متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

ـ ضبط 1250 كيلو دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

ـ ضبط كميات كبيرة من السجائر مجهوله المصدر.

ـ ضبط كميات كبيرة من السولار مجهول المصدر.

ويأتي ذلك في الوقت الذى عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعاً مع قيادات الجهاز مأمورى الضبط القضائي.