إعلام أسيوط ينظم ندوة بعنوان "تداعيات المشكلة السكانية وتأثيرها على الفرد والدولة"

نظم مركز إعلام أسيوط بالتعاون مع مركز ومدينة أسيوط ندوة بعنوان "تداعيات المشكلة السكانية وتأثيرها على الفرد والدولة" وذلك بمقر مركز ومدينة أسيوط وقد حاضر اللقاء محمد عبده بخيت مدير فرع المجلس القومي للسكان بأسيوط وفتحي عامر مدير وحدة السكان بمحافظة أسيوط والمهندس حسنى درويش رئيس مركز ومدينة اسيوط

ضمن سلسلة اللقاءات الإعلامية التي ينظمها مركز إعلام أسيوط حول المشكلة السكانية بتوجيهات من الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات من أجل مواكبة جهود الدولة في التصدي لهذه المشكلة ونشر الوعي حول آثارها

استهدفت الندوة التعريف بمخاطر المشكلة السكانية بما تمثله من ضغط كبير على الدولة، وتثقل الموازنة العامة، كما تثقل كاهل المواطن، وتمثل عبئًا على التنمية الاقتصادية، وذلك في ظل التعداد السكاني الذي زاد نحو 25 مليون نسمة في آخر 10 سنوات، وهذا الرقم يمثل ضغطًا شديدًا على موارد الدولة ويحد من جهودها للتنمية.

كما تطرق اللقاء إلى أن معدل الزيادة السكانية يمثل خطرًا على الدولة بعد اقترابه من نسبة 2.5%، وهذا المعدل يمثل ضعف معدل الزيادة السكانية العالمي الذي يسجل 1.2% سنويًا، و5 أضعاف معدل الزيادة السكانية في الصين، الذي يسجل سنويًا 0.5% فمعدل الزيادة السكانية يلتهم إيرادات الدولة المصرية وكل ثمار التنمية.

شارك في اللقاء عدد من المواطنين والعاملين بمجلس مدينة أسيوط وسط أجواء إيجابية وتفاعل بناء من الحضور في التعليقات وطرح الأسئلة

أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية مشكلة النمو السكاني وتأثيرها على الفرد والدولة، وذلك من خلال استعراض الأسباب والتحديات التي تواجهها المجتمعات السكانية وكذلك السياسات والإجراءات المطلوبة للتعامل معها.

تحدث محمد عبده بخيت في الندوة عن أهمية التخطيط العمراني المستدام وضرورة توافق النمو السكاني مع الموارد المتاحة في المنطقة. أشار إلى أن النمو السكاني المفرط يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية والبنية التحتية ويتسبب في تفاقم الفقر وعدم المساواة الاجتماعية.

من جانبه، تحدث فتحي عامر عن أهمية تكثيف الجهود في مجال التعليم وتحسين المستوى التعليمي للفرد مع التركيز على تعليم وتثقيف الشباب بشأن التخطيط الأسري والتنظيم الأسري. أكد أن الاستثمار في التعليم وصحة الأمهات والأطفال يمكن أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الضغوط الناجمة عن النمو السكاني.

من جانبه، ألقى المهندس حسني درويش الضوء على أهمية التخطيط الحضري الذكي وكيفية استخدام التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة السكانية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. أشار إلى أن التحول إلى المدن الذكية وتنمية البنية التحتية المستدامة يمكن أن يخفف من التحديات المتعلقة بالنمو السكاني.

في ختام الندوة، أعربت عبير جمعة عن أملها في أن يتم تبني التوصيات والمقترحات التي ناقشت في الندوة من قبل الجهات المعنية في مصر، وأن تتخذ الدولة الاجراءات اللازمة للتعامل مع المشكلة السكانية بطريقة فعالة ومستدامة. شددت على أن التركيز على التعليم والتخطيط العائلي وتطوير البنية التحتية سيسهم في خلق مجتمعات صحية ومستقرة ومستدامة في أسيوط وفي مصر بشكل عام.

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة