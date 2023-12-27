جنايات المنيا تقضي بالمشدد 5 سنوات لعاطل ضبط بحوزته مخدرات

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار محمد حسام حمزه، وعضوية المستشارين أمير جورجى المطيعى، وأحمد فتحى جنيدى، وحسين على نجيب، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لحيازته مخدرات بقصد الإتجار وسلاح أبيض.

وكشفت تحقيقات نيابة مركز المنيا الجزئية، التى أجراها على عبدالعزيز وكيل النيابة، فى القضية رقم 29149 لسنه 2023 ، والمقيدة برقم 2054 لسنه 2023 كلى جنوب المنيا، عن قيام المتهم "حسين.ن.ا.م" 37 سنة عاطل ومقيم بقرية الشرفا بمركز المنيا، فى يوم 22 يونيو 2023، بدائرة مركز المنيا، بحيازة جوهر مخدر (حشيش) بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحراز بغير ترخيص سلاحا أبيض (مطواة قرن غزال).

وتحصلت الواقعة فى أن التحريات السرية التى أجراها الرائد عمر صلاح عبد اللطيف، مفتش بالادارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع شمال الصعيد، وأشرف عليها العميد طارق سىليم رئيس القطاع، دلت على أن المتهم يحرز المواد المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وخاصة (جوهر الحشيش المخدر)، وبناء عليه استصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه، بالتنسيق مع المقدم بلال الجنايني رئيس مباحث مركز المنيا.

وأثناء تواجد المتهم بالطريق الخلفى لقرية الشرفا ، من الناحية الغربية يستقل دراجة نارية قادمة، يقودها أحد الاشخاص ومن خلفه المتهم ، تم استيقافهما وبتفتيشه عُثر بداخل جيب الصديرى الداخلى الأيسر ، على كيس بلاستيك أسود اللون يحوى عدد (10) عشرة قطع كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر، كما عثُر بجيب الصديرى الأيمن على سلاح أبيض، (مطواة قرن غزال)، وبمواجهته امام الرائد محمد عشيري معاون اول مباحث مركز المنيا ، أقر بإحرازه للمضبوطات.

وشهد الرائد عمر صلاح عبد اللطيف حسين ، مفتش بالادارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع شمال الصعيد، فى تحقيقات النيابة بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهم يحرز المواد المخدرة ، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وخاصة (جوهر الحشيش المخدر).

وشهد النقيب عمرو منتصر عدلى عبد العزيز مفتش بالادارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع شمال الصعيد ، بما لايخرج عن مضمون ما شهد به سابقة، وأفاد تقرير المعمل الكيماوى، بأن المضبوطات حوزة المتهم عشرة قطع كبيرة جميعها لجوهر الحشيش المخدر ، ووزنت قائماً 432 جم ، وان السلاح الأبيض المضبوط (مطواة قرن غزال) ، عثر عالقا بنصلها مادة سمراء لجوهر الحشيش المخدر.

وحيث أنكر المتهم فى تحقيقات النيابة الإتهام المسند إليه، وبجلسة المحاكمة اعتصم الانكار، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.