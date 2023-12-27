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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر لجماهير الأهلي: أنتظر حضوركم في النهائي لدعم الأحمر

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أطلقت جماهير الأهلي دعوات للجالية المصرية في الإمارات، بضرورة حجز تذاكر مباراة السوبر أمام فيوتشر يوم الخميس، لدعم ‏الفريق ومساندته في المباراة الصعبة.‏

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وأكد جمهور الأهلي على ضرورة الاستجابة لرسالة مارسيل كولر المدير الفني الذي أكد إنه ينتظر حضور الجماهير ودعمهم لتقديم ‏أفضل ما يمكن والتتويج باللقب.‏


وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي أن الفنان محمد حماقي سيحيي الحفل الختامي لبطولة كأس السوبر المصري في أبو ظبي‎.‎
ويقام نهائي السوبر المصري بين فريقي الأهلي ومودرن فيوتشر في «السابعة بتوقيت القاهرة» مساء غد الخميس على ملعب محمد بن ‏زايد‎.‎


ويبدأ الحفل الختامي لبطولة كأس السوبر المصري قبل انطلاق المباراة النهائية بين الأهلي ومودرن فيوتشر‎.‎

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يذكر أن الأهلي تأهل للمباراة النهائية للسوبر المصري بعد تغلبه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد فيما صعد مودرن فيوتشر ‏بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح من علامة الجزاء.‏

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