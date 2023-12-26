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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طبيب الأهلي يكشف حالة الشناوي وياسر إبراهيم بعد الإصابة

الشناوي وياسر إبراهيم
الشناوي وياسر إبراهيم

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حالة الثنائي محمد الشناوي وياسر إبراهيم، بعد الإصابة التي تعرض لها الثنائي خلال مباراة سيراميكا كليوباترا بالأمس، في الدور نصف النهائي من كأس السوبر المصري.

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وأوضح جاب الله أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، أثبتت تعرضه لشد خفيف في العضلة الخلفية.

وأكد طبيب الأهلي أن الأشعة والفحوصات التي خضع لها ياسر إبراهيم مدافع الأهلي أكدت أيضًا تعرضه لشد خفيف في العضلة الضامة.

بينما شدد على أن محمد الشناوي وياسر إبراهيم عكفا اليوم الثلاثاء على البدء في تنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص لكل منهما.

الجدير بالذكر أن الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية لمواجهة فيوتشر.

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