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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الوطنية للصحافة تكلف رؤساء المؤسسات القومية بتسيير الأعمال 3 أشهر

المهندس عبدالصادق
المهندس عبدالصادق الشوربجي

قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم تكليف رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الورقية والإلكترونية ومجالس الإدارات بالمؤسسات الصحفية القومية بتشكيلهم الحالي بتسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات والإصدارات الصحفية لمدة ثلاثة أشهر، أو إجراء التغييرات الصحفية أيهما أقرب. 

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كما اعتمدت الهيئة المذكرة المقدمة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بشأن إقرار العلاوة الدورية المقررة للعاملين بالمؤسسات عن شهر يناير 2024 بحد أدنى 150 جنيهاً وحد أقصى 250 جنيهاً، بنفس ضوابط العام السابق. 

جاء ذلك في اجتماع الهيئة اليوم الأربعاء الموافق 27/12/2023 بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة وبحضور المستشار عادل بريك المستشار القانوني للهيئة والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة والسادة الأستاذ وليد عبدالعزيز والأستاذ سامح عبدلله والأستاذ أسامة أبو باشا أعضاء الهيئة والأستاذة مروة السيسي أمين عام الهيئة. 

وصرح المهندس عبدالصادق الشوربجي بأن الهيئة وافقت خلال اجتماعها على مشروع إنشاء جامعة لمؤسسة أخبار اليوم على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر وفقاً للدراسات المالية والفنية التي تم اعدادها للمشروع. 

كما وافقت الهيئة على مشروع انشاء مدرسة دولية لمؤسسة أخبار اليوم على الأرض المملوكة لها بمنطقة القطامية والبدء في إجراءات طرح كراسة الشروط الخاصة بالمشروع وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
 

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