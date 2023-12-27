بعد صدق توقعاتها بـ2023.. بسنت يوسف تفجر مفاجأة عن مصير شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بـ2024

عاد تريند شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب إلى الساحة مجددًا خلال الساعات الماضية، بعد ما كشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف عن توقعاتها لمصير علاقتهما خلال عام 2024، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المُذاع عبر قناة قناة MBC مصر الفضائية.

بسنت يوسف تكشف عن توقعاتها لمصير علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في 2024

صرحت بسنت يوسف بإن هناك احتمال قوي لعودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب ولكن سرًا، حيث قالت: "احتمال يرجعوا لبعض لكن لو حصل مش هيتقال وسيكون بدون إعلان"، مضيفة: "وإذا لم يحدث رجوع، ستحدث محاولات من أحد الأطراف للرجوع".

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ولعلنا نتذكر توقعات الخبيرة بسنت يوسف للثنائي شيرين وحسام بنهاية العام الماضي 2022، جينما أشارت إلى تعرضهما لأزمات عدة ستؤثر سلبيًا على علاقتهما العاطفية، حيث قالت: "وضع علاقة شيرين وحسام خلال العام الجديد سيكون مستقرًا على ما هو عليه".

وأضافت خبيرة التاروت: "حتى إذا حدث شيء فلن يتم الحديث أو الإعلان عنه، وسيبقى الوضع مستقرا في صمت"، فيما حذرت بعد كشف المزيد من أوراق التاروت من وجود جرح ينتظرهما حيث قالت: "مش المفروض أقول الكلام ده، لكن في حالة من الصمت هتحصل وجرح".

خبيرة التاروت بسنت يوسف

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكانت المطربة شيرين عبدالوهاب قد أعلنت عن طلاقها رسميًا من زوجها الفنان حسام حبيب، بعد زواج استمر أكثر من خمس سنوات، من دون الكشف عن الأسباب، وجاء ذلك بعد انتشار مزاعم حول نشوب العديد من الأزمات والخلافات الحادة بينهما في الآونة الأخيرة، وصلت إلى المحاكم.

وخرجت شيرين عن صمتها، لتعلق على أنباء انفصالها عن حسام حبيب، مؤكدة أن الطلاق وقع بينهما بالفعل، وكل شيء قسمة ونصيب، فيما شوقت جمهورها لأغانيها وحفلاتها المقبلة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة mbc مصر.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وقالت شيرين: "أنا بخير الحمدلله وكل شيء قسمة ونصيب، الانفصال تم بهدوء وبرضاء الطرفين، طلاق حضاري ومن دون مشاكل، وأنا كويسة وهو كويس"، مضيفة: "انتظروا مفاجآت فنية وأغاني جديدة خلال الأيام المقبلة".

أول تعليق من شقيق شيرين عبدالوهاب بعد انفصالها رسميًا عن حسام حبيب

فاجأ محمد عبدالوهاب، شقيق شيرين الجميع بتعليق صادم على طلاقها من الفنان حسام حبيب، مُعربًا عن سعادته بخبر الانفصال، فيما تمنى لها حياة سعيدة وهادئة، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

شيرين عبد الوهاب وشقيقها محمد

حرص شقيق شيرين عبد الوهاب على مواساتها بعد الطلاق، بالرغم من الخلافات التي نشبت بينهما أخيرًا وتسببت في قطيعتهما لبعضهما البعض، متمنيًا لها السعادة وصلاح الحال في حياتها المقبلة.

شقيق شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب: خلصت من لوسي ابن طنط فكيهة

وجه شقيق شيرين إساءة صريحة للفنان حسام حبيب ردًا على انفصاله عن شقيقته، داعيًا لها بالبعد عن أمثاله بحسب تعبيره، حيث قال: "الحمد لله الفنانة خلصت من لوسي ابن طنط فكيهة، ربنا يصلح حالها ويبعد عنها أي شر والناس اللي شبهه".