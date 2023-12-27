هل زواج عمرو دياب للمرة الرابعة أول مفاجآت 2024 ؟.. بسنت يوسف تكشف المستور

فاجأت خبيرة التاروت بسنت يوسف جمهور الهضبة عمرو دياب بتوقعاتها له خلال عام 2024، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المُذاع عبر قناة MBC مصر الفضائية.

توقعات بسنت يوسف للهضبة عمرو دياب في عام 2024

طمأنت بسنت يوسف جمهور عمرو دياب مؤكدة أنه سيتمتع بحالة صحية جيدة خلال العام المقبل، ليمازحه أديب قائلًا: "اه هو صحته جامدة مبيجرلهاش حاجة خالص".

عمرو دياب

كما تطرقت خبيرة التاروت للكشف عن الحياة العاطفية للهضبة عمرو دياب في عام 2024، مشيرة إلى أنه لن يتزوج على الإطلاق إلا إذا حدث الزواج بشكل مفاجيء له، لأن أوراق التاروت تكشف عن تمتعه بالحرية الكاملة طوال العام، حيث قالت: "مش شايفة جواز إلا لو حصل بشكل مفاجيء جدًا ليه وللناس".

هل سيتزوج عمرو دياب في 2024؟

وتابعت: "المفاجأة مش هتبقى للناس وبس، يعني هو نفسه هيتفاجيء إنه بياخد قرار الجواز، ولكن لأ شايفة حرية في ورقة الجواز في حرية، ومفيش جواز فيه حرية، إنما صحته الحمدلله كويسة".

بسنت يوسف وعمرو أديب

عمرو ياب على موعد مع جمهوره في بوليفارد رياض سيتي ليلة الخميس 28 ديسمبر

على صعيد آخر، نشر الحساب الرسمي لشركة "بنش مارك" عبر منصة التغريدات المُصغرة "إكس" الملصق الدعائي لحفل عمرو دياب المقبل، الذي من المقرر أن يُقام مساء غدًا الخميس الموافق 28 ديسمبر، على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي.

عمرو دياب يستعد لطرح ألبوم "مكانك" قريبًا

في الوقت نفسه، شوق الهضبة جمهوره لمفاجأة ضخمة مع مطلع العام الجديد 2024، حيث أنه يستعد لطرح ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "مكانك" قريبًا عبر تطبيق "أنغامي" للموسيقى، والذي يكون بمثابة عودة فنية لألبوماته مجددًا، بعد غياب طويل منذ آخر ألبوم طرحه في عام 2021 بعنوان "يا أنا يا لأ".

ألبوم عمرو دياب الجديد مكانك

وحرص الهضبة عمرو دياب على طرح برومو دعائيًا لألبومه الجديد "مكانك"، والذي ظهر خلاله بلوك جديد حظي بإعجاب جهوره، وجاء ذلك عبر حساباته الرسمية بمختلف مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وانستجرام.

هل خضع عمرو دياب لعملية تجميل؟

من ناحية أخرى، كان آخر ظهور للهضبة عمرو دياب قد أثار ضجة واسعة بين جمهوره ومحبيه، حيث ظهر بملامح شابة وتغير واضح في معالم وجهه، إلى جانب تغيير لون شعره للأصفر الثلجي، أعطاه شكلًا أصغر من سنه الفعلي، ما زاد التساؤلات حول حقيقة خضوعه لعملية تجميل.

عمرو دياب

وكان آخر ظهور لعمرو دياب برفقة ابنته كنزي في لندن، أثناء حضوره معرضها الفني الأول بعنوان "يوميات حياتي" بمشاركة صديقتها كريستينا، فهو دائمًا ما يحرص على دعم ابنته في خطواتها الفنية.

عمرو دياب يصدم الجمهور بتغير ملامحه بأحدث ظهور في لندن: أصغر من بنته كنزي

سرعان ما انهالت تعليقات الجمهور على صور الهضبة مع ابنته كنزي، متسائلين عن سر تغير ملامحه وظهوره بملامح شبابية، وعما إذا كان قد خضع للتجميل مؤخرًا، فكانت أبرز التعليقات: "الراجل ده مبيكبرش ليه، عمرو دياب أصغر من بنته كنزي، هو قلب على محمد رمضان كده ليه، عمرو دياب في ثانية ثانوي".

كما علق آخرون: “عمرو دياب كله حيوية ومش باين عليه السن، عيب على سنك يا حاج”.

عمرو دياب

كنزي عمرو دياب جمعت بين الهضبة ووالدتها زينة عاشور

وشهد المعرض حضور عائلة كنزي دياب، وعلى رأسهم والدها الهضبة عمرو دياب، ووالدتها زينة عاشور، إلى جانب أشقائها عبد الله، وجنى.

ويدعم المعرض مواهب الفتيات العربيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جميع المجالات، وذلك من خلال عرض مجموعة من التصميمات الفنية لفنانات شابات من مختلف البلدان حول العالم.