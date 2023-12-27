فرقة عبدالحليم نويرة على مسرح الجمهورية.. غدًا

تتوالى خطوات وزارة الثقافة الهادفة إلى إعادة إحياء التراث، حيث تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو احمد عامر

موعد حفل فرقة عبدالحليم نويرة بمسرح الجمهورية

ومن المقرر أن يقام الحفل في الثامنة مساء الخميس 28 ديسمبر علي مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج باقة من الاعمال الغنائية لكبار المطربين يؤديها محمد متولي ، مؤمن خليل ، احمد نافع ، سوزان ممدوح ، داليا عبد الوهاب واميرة احمد . يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست في عام 1967 بقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة الذي كان له الفضل في تأسيسها تحت اسم فرقة الموسيقى العربية؛ بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.

نبذة عن مبنى دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.