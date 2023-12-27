Telegram تطلق تحديث عيد الميلاد بستة ميزات جديدة

لدى منصة المراسلة الفورية الشهيرة Telegram أكثر من 800 مليون مستخدم نشط شهريًا. أطلقت خدمة المراسلة الآن آخر تحديث لها في عيد الميلاد والذي يوفر ميزات جديدة لمستخدميها. تتضمن أحدث الميزات مظهر القناة القابل للتخصيص، والقدرة على مشاركة المنشورات في القصص، وخيارات الهدايا المميزة الموسعة والمزيد.

الميزات الجديدة القادمة إلى Telegram



تخصيص مظهر القناة

يمكن لمالكي القنوات الآن تخصيص مظهرهم حيث يكتسبون المستويات من خلال تعزيزات المشتركين أو الهدايا. بالإضافة إلى لون الرسالة، يمكن لمالكي القناة اختيار لون وشعار لغلاف ملفهم الشخصي، وتعيين حالة الرموز التعبيرية وعرض خلفية مرئية لجميع من يفتحون القناة. توفر حالة الرموز التعبيرية العديد من الخيارات، بدءًا من رجال الثلج المتحركين وحتى النقانق المبهمة. لتخصيص قناتك، افتح ملف التعريف الخاص بها وحدد إعدادات القناة > المظهر.

مشاركة المنشورات في القصص

وتسمح الميزة الجديدة بإعادة نشر الرسائل الواردة من القنوات في القصص. يمكن للمستخدمين نقل الرسالة المعاد نشرها وتغيير حجمها وتزيينها. تدعم عمليات إعادة النشر جميع أنواع الرسائل، بما في ذلك الصور والملفات والرسائل الصوتية أو رسائل الفيديو. لإعادة نشر رسالة، اضغط على سهم المشاركة بجوار الرسالة وحدد "إعادة النشر إلى القصة".



هدايا مميزة جديدة

انطلاقًا من روح العطاء في عيد الميلاد، يمكن للمستخدمين الآن منح Telegram Premium لعدة مستلمين في وقت واحد. يسمح قسم "Gift Premium" في الإعدادات للمستخدمين باختيار ما يصل إلى 10 مستخدمين ومنحهم Telegram Premium بنقرة واحدة. يمكن للمستخدمين الذين لديهم اشتراكات Premium حالية حفظ الهدية لتنشيطها لاحقًا أو إرسالها إلى صديق. يمكن أيضًا منح Premium للمستخدمين الفرديين من ملفهم الشخصي > ⋮ / ⋯ > Gift Premium.



جوائز مخصصة وقوائم الفائزين في الهدايا

يمكن الآن للقنوات التي تستضيف الهدايا تحديد فترات أطول وتحديد جوائز إضافية، مما يوفر نطاقًا أوسع من المكافآت بدءًا من البوريتو وحتى Bugattis. لتعزيز الشفافية، يمكن لمضيفي الهدايا تبديل "إظهار الفائزين" للإعلان عن الحسابات الفائزة برسالة مليئة بالقصاصات. يقوم Telegram باختيار الفائزين بشكل عشوائي ويقوم تلقائيًا بتوزيع رموز هدايا Telegram Premium. يتحمل مسؤولو القناة مسؤولية تسليم أي جوائز إضافية يتضمنونها.



عرض إعادة النشر وأكثر من ذلك

يمكن للمستخدمين الآن معرفة من شاهد قصصهم وتفاعل معها، بينما يحصل مسؤولو القناة على إحصائيات مفصلة حول أداء القصة. من خلال التحديث، يمكن لمسؤولي القناة عرض التفاعلات على قصصهم ويمكن لكل من المستخدمين والقنوات معرفة من أعاد نشر قصصهم.



قصاصات الصور للقصص

تتيح هذه الإضافة للمستخدمين وضع الصور من معرض الصور الخاص بهم أعلى القصص. ولمزيد من الإبداع، يمكن إزالة خلفية الصور، مما يتيح للمستخدمين الفرصة لتخصيص المحتوى الخاص بهم. تتطلب هذه الميزة نظام التشغيل iOS 17+ أو Android 7+ مع تثبيت خدمات Google Play. لإضافة صورة إلى قصة، افتح لوحة الملصقات في القصص واضغط على أيقونة الصورة. ثم حدد الصورة، وانقر فوق > في القائمة ثم "قص" لمسح خلفيتها.