Telegram يقدم لجميع المستخدمين نسخًا محدودة للرسائل الصوتية

أصدرت Telegram تحديثًا رئيسيًا لتطبيقاتها iOS وAndroid يتضمن مجموعة من الميزات الجديدة والمحدثة. منذ العام الماضي، تمكن مستخدمو Telegram Premium من الحصول على نسخ من الرسائل الصوتية والفيديو، والآن تفتح المنصة هذه الميزة للجميع، وإن كان ذلك على أساس أكثر محدودية. سيتمكن المستخدمون المجانيون من تحويل رسالتين أسبوعيًا إلى نص. فقط اضغط على أيقونة →A في رسالة صوتية وستحصل على نسخة نصية من المذكرة. تشير Telegram إلى أنها تطرح هذه الميزة تدريجيًا، لذلك قد لا تتمكن من الوصول إليها على الفور.

وفي مكان آخر، تتطلع Telegram إلى تحسين اكتشاف القناة. عندما تنضم إلى قناة، سترى مجموعة مختارة من القنوات العامة المشابهة. تعتمد Telegram في هذه التوصيات على أوجه التشابه في قواعد المشتركين. ستتمكن من عرض هذه التوصيات في أي وقت بالانتقال إلى الملف الشخصي للقناة.

يمكنك الآن تضمين تعليق فيديو أو تفاعل مع قصة. سيكون لديك القدرة على تغيير حجم رسالة الفيديو هذه ونقلها حول الشاشة. يمكنك إضافة رسالة فيديو، وهي ميزة تأخذ صفحة من قواعد تشغيل TikTok، عن طريق الضغط باستمرار على أيقونة الكاميرا في محرر القصة لالتقاط مقطع صورة شخصية. يمكنك ضبط مستوى الصوت عن طريق الضغط بإصبعك على مسار الفيديو الموجود أسفل الشاشة.

أصبحت إعادة نشر قصة شخص آخر أمرًا سهلاً أيضًا. فقط اضغط على زر المشاركة في القصة، ثم سيكون لديك خيار إعادة نشرها. يمكن فقط إعادة نشر القصص التي تم تعيين رؤيتها للعامة. يمكنك إضافة تعليق فيديو إلى القصص المعاد نشرها أيضًا.

وفي مكان آخر، يمكن لمستخدمي Premium إعداد ملفاتهم الشخصية بمجموعات ألوان فريدة، ويمكن للجميع تطبيق خلفيات مخصصة لكل دردشة فردية (يمكن لمستخدمي Premium تعيين نفس الخلفية لكلا المشاركين) ويمكن لمسؤولي القناة تخصيص الرموز التعبيرية التي تظهر كردود فعل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأي تطبيق Telegram الآن اكتشاف لغة الترميز في الرسائل وتمييز بناء الجملة بالتنسيق المناسب.