Telegram يخسر 640 ألف دولار من الأصول الرقمية

خسر Telegram chatbot Unibot حوالي 640 ألف دولار من الأصول الرقمية بعد أن تمكن أحد المتسللين من استغلال ثغرة أمنية في العقد الذي تم نشره حديثًا. وقال الفريق الذي يقف وراء البروتوكول إنه يحقق حاليًا في المشكلة وسيصدر قريبًا ردًا مفصلاً.

أفاد PeckShield أن المهاجم قام بنقل العملة المشفرة المسروقة إلى Uniswap، وبعد ذلك تم توجيهها لاحقًا إلى خلاط العملات المشفرة المثير للجدل، Tornado Cash.

نصحت Lookonchain Unibot بنقل الأموال إلى محافظ أخرى أو إلغاء الموافقات على العقد في أقرب وقت ممكن.

أكدت Unibot استغلال الموافقة على الرمز المميز من جهاز التوجيه الجديد الخاص بها وكشفت عن إيقافه مؤقتًا لاحتواء المشكلة.

أكد البروتوكول أيضًا لمستخدميه أن أي أموال مفقودة بسبب الخلل الموجود في جهاز التوجيه الجديد الخاص به سيتم تعويضها مع إضافة أن مفاتيح المستخدم والمحافظ تظل آمنة.

تم فقدان ما يقرب من 332 مليون دولار من الأصول الرقمية المختلفة بسبب عمليات الاستغلال والاختراق والاحتيال في سبتمبر، وفقًا لشركة أمن blockchain CertiK.

ويأتي هذا الاستغلال الأخير بعد أيام من وقوع حادث مماثل ضرب Maestrobots، وهي مجموعة من الروبوتات الخاصة بالعملات المشفرة على تطبيق Telegram messenger، في 24 أكتوبر.

استهدف المهاجمون MaestroRouter على شبكة ETH الرئيسية واستنزفوا 280 ETH تبلغ قيمتها حوالي 485000 دولار في وقت الاختراق.

حدد الفريق الهجوم بسرعة وأزال الثغرة. وبعد ذلك، تم تعويض المستخدمين في اليوم التالي