تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته الصيدلانية وابنتيه

اجلت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات طنطا، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته وابنتيه والمعروفة إعلاميًا بـ “صيدلانية طنطا”، لجلسة 23 فبراير، لحين عرض المتهم على الهيئة الموقرة والاطلاع على تقرير مستشفى الصحة النفسية.

صدر القرار برئاسة المستشار جورج راشد سعد متري، وعضوية المستشارين شريف محمد صفوت محمد سلام، ومحمود مصطفى علي السعيد، وحملت القضية رقم 16057 لسنة 2023 والمقيدة برقم كلي 1220 لسنة 2023،

وطالب محامي المجني عليهم، في تصريحات صحفية، عقب الجلسة بالقصاص من المتهم وتوقيع أقصى عقوبة، حيث إنه ارتكب جريمته مع سبق الإصرار والترصد بلا مبرر واضح غير أنه يدعى مروره بضائقة مالية، وهو أمر غير منطقي.

وأشار المحامي إلى أن المتهم ارتكب جريمته وحاول تضليل الشرطة حتى تظهر أنها قضاء وقدر، لكن التحقيقات كشفت الحقيقة واعترف بارتكاب جريمته.

وتم التأجيل لشهر سبتمبر الماضي، ونظرا لتغيير هيئة المحكمة، تم تأجيل القضية إداريا لجلسة اليوم، وأصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل للمرة الرابعة لجلسة 27 ديسمبر.

وكان المحامي العام أحال المتهم أحمد عاطف قطبي حمودة - صيدلي، إلى محكمة جنايات طنطا بتهمة قتل المجني عليها منى محمد عبد الحميد السروجي عمدًا مع سبق الإصرار؛ وذلك بأن بيّت النية وعقد العزم على إزهاق روحها، وحال وصولها إلى مسكنها باغتها، محيطًا بذراعه عنقها حتى اختل توازنها وطرحها أرضًا، وجثم فوقها وأطبق بكفيه عليها، وحال مقاومتها له كال لها العديد من الضربات استقرت بوجهها حتى خارت قواها، وعاجلها بوضع يده على فمها وأنفها كاتما أنفاسها حتى تيقن من وفاتها، قاصدا من ذلك قتلها، وعقب ذلك ارتكب جنايتين أخريين، وهي التخلص من ابنتيه أيضا بالخنق.