عمرو دياب| "مكانك" يضع الهضبة في مواجهة خطيرة مع تاريخه

الناس حاسين بالبرد وفي قلبي ده شم نسيم".. مقطع تغنى به عمرو دياب منذ أكثر من 3 عقود من أغنيته الشهيرة "آيس كريم في ديسمبر .. وهي الحالة التي سيمثلها ألبوم"مكانك"المقرر صدوره غدًا الخميس، في عودة قوية لألبومات عمرو دياب الشتوية.

مكانك.. موعد ألبوم غنى له عمرو من 30 عامًا

موعد ألبوم مكانك يتسم بأجواء شم النسيم في أوقات الثلج يحتوي على 12 أغنية كاملةً وهو الألبوم رقم 34 في تاريخ عمرو دياب لايعلم جمهوره عنه شيئًا ولم يستمع إلى مقاطع منها كالمعتاد في الدعاية، وبعيدة عن الأغاني المنفردة التي اتبعها عمرو خلال العامين الماضيين.

مكانك.. ألبوم شتوي في “عز" احتفالات رأس السنة

أهم مايميز "مكانك" هو عودة عمرو دياب للألبوم الغنائي الكامل وفي موعد شتوي مفعم باحتفالات رأس السنة الجديدة، وانتظار ألوان غنائية جديدة بعيدًا عن الغزل الصريح والمقسوم الذي طغى على الإصدارات السابقة لـ عمرو.

آخر ألبومات عمرو دياب ياأنا يالاء

كانت آخر ألبومات الهضبة “ياأنا يالاء” 2021، والتي بدأ بعدها اتباع الأغاني المنفردة بشكل مستمر وطوال العام دون خطة واضحة لضمهم في ألبوم غنائي كامل.

خرج ألبوم “ياأنا يالاء” للجمهور بشكل تدريجي، وضم 10 أغنيات "يا أنا يا لاء، محسود، شكراً، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني ياحب، وانا معاك، يادلعوا، من العشم، محسود (Remix)، الجو جميل"، وحمل انضمام شبابي جديد من صناع الاغنية العربية وعودة للغائبين عن أغاني عمرو دياب السابقة.

ألبوم مكانك.. أمنيات بعودة شعراء وملحنين بداية الألفينيات

12 أغنية نتمنى أن تعيد عنفوان وقوة ألبوم عمرو دياب، المعروف بتنوعه وتميزه بأسماء أهم رموز صناع الكلمات والألحان والموسيقى، نتشوّق لوجبة دسمة من الدراما التي قلل منها عمرو خلال الفترة الماضية، والأغاني الرومانسية الآخاذة التي تعيد لنا نوستالجيا " بعترف، غلاوتك، صدقني خلاص، وغيرها..".

إبراز صوت عمرو دياب دون صخب موسيقي

اشتقنا لصوت عمرو دياب الخالص دون صخب موسيقي عالي أو كلمات دارجة مستهلكة، قصص اجتماعية تثير اندهاش المستمعين يكرروها لمراتٍ ومرات ليستلذذوا بمعناها مثل "عم الطبيب، فاكرني ياحب، رصيف نمرة خمسة"، شكاوي ومقترحات وحلول لمشاكل الغرام بطرق ساخرة، وأخرى لذة التخلص من علاقة حب خاسرة والتي تميز بها عمرو في البوماته مثل "مهرجان، زمن المجاملة، اللي يمشي يمشي، انت مغرور، وغيرها" بالطبع أنواع الغزل مطلوبة لكننا تبشعنا منها حيث أكثر عمرو دياب منها في أغانيه المنفردة التي طرحها خلال الـ 3 أعوام الأخيرة"، فنتمنى أن تتواجد بشكل أقل والأخرى تأخذ الحظ الاوفر في الألبوم.

ومن المؤكد لن نستطيع ترك شغف انتظار ألبوم عمرو دياب التي اعتدنا عليها لأكثر من 3 عقود خاصةً وأنه في الشتاء فنتمنى أن يعطينا نشاط وحيوية تناول "الآيس كريم في ديسمبر" .