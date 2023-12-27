يعقوب الشاروني.. شخصية معرض الكتاب في دورته الـ55 (معلومات)

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.. تنطلق فعاليات معرض الكتاب في دورته الـ55 في 24 يناير المقبل حتى 6 فبراير تحت شعار" نصنع المعرفة- نصون الكلمة، والذي يعد من أكبر معارض النشر في الشرق الأوسط، إذ يحظى بإهتمام العديد من المفكرين والمثقفين في مصر والوطن العربي.

ويرجع تاريخ نشأة معرض الكتاب منذ عام 1969م، في عهد الراحلة سهير القلماوي رئيس المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، وكانت القاهرة تحتفل حينها بعيدها الألفي، فقرر وزير الثقافة آنذاك ثروت عكاشة، أن يكون للاحتفال مذاق خاص، وبالتالي بدأت فكرة المعرض وأصبح يُقام سنويًّا حتى اليوم.

وقد اختارت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الراحل يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل خلال المعرض.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن الراحل يعقوب الشاروني:

وُلد يعقوب الشاروني يوم 10 فبراير عام 1931م بالقاهرة، ودرس القانون وحصل على ليسانس الحقوق في مايو 1952م، وحصل أيضًا عام 1955م على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي من كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

وفي عام 1958م حصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد التطبيقي من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

تميزت كتابات الشاروني عن الاطفال بالسهولة والبساطة حتى قالت عنه الدكتورة سهير القلماوي في تقرير اللجنة التي منحت يعقوب الشاروني جائزة أحسن كاتب أطفال سنة 1981م" إن أسلوب الأستاذ يعقوب الشاروني، بالنسبة لما يجب أن يكون للأطفال، قد حقَّق آفاقًا بعيدة المدى، سهولةً وبساطة وتعليمًا، إنه أسلوب واضح المعالم، مُستجيب لكل ما نطمع فيه من حيثُ اللغةُ التي نُخاطب بها الأطفال".

حصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية في هذا المجال، منها جائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب عام 2020م.

كما عمل مستشارًا لوزير الثقافة لشئون الطفل، ومديرًا للمركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة، وعضوًا بلجنة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، ومشرفًا على صفحة الأطفال بجريدة الأهرام في الفترة من 1981م- 2008م.

كما عمل أستاذًا زائرًا لتدريس أدب الطفل في عدد من الجامعات المصرية، وقدم أكثر من 400 كتابًا في مجال الأطفال.

أهم مؤلفاته

سر الاختفاء العجيب

مغامرة البطل منصور

صندوق نعمة ربنا

حكاية طارق وعلاء

شجرة تنمو في قارب

تائه في القناة

رجل السيرك

صراع في بيت الطالبات

أبناء في العاصفة

طيور الأحلام

الكسلان وتاج السلطان

مغامرة مع زهرة الشجرة

حسناء والتعلب الملكي

رحيله

وقد تُوفي الكاتب يعقوب الشاروني يوم 23 نوفمبر الماضي عن عمر يناهز 92 عامًا بعدما ترك إرثًا ثقافيًا في مجال أدب الأطفال.