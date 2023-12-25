معرض القاهرة الدولي الـ 55 .. هيئة الكتاب تستقبل الأعمال المقدمة للجوائز

معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 55 .. تواصل الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، استقبال الأعمال المقدمة لجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 55، لعام 2024، حتى يوم 10 يناير المقبل 2024.



وتأتي جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، في ستة عشر فرعًا منها: ثمانية في مجالات الإبداع وهي: «النقد الأدبي- الرواية- القصة القصيرة- شعر الفصحى- شعر العامية- الكتاب العلمي (الذكاء الاصطناعي)- العلوم الإنسانية (الإعلام الجديد)- كتاب الطفل»، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 عامًا هما: «النقد الأدبي- العلوم الإنسانية»، فضلًا عن ستة جوائز أخرى تمنح بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من الهيئات الأخرى وهي:



• جائزة أفضل كتاب في تحقيق التراث: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية.

• جائزة أفضل كتاب مترجم: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع المركز القومي للترجمة.

• جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع المركز القومي للترجمة.

• جائزة أفضل كتاب في الفنون "مجال السينما فرع السيناريو": وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع أكاديمية الفنون.

• جائزة أفضل ناشر مصري: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين.

• جائزة أفضل ناشر عربي: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب.

وتتمثل الشروط والقواعد العامة للتقدم للجوائز فيما يأتي:

• أن يكون العمل طبعة أولى.

• أن يكون المؤلف مصري الجنسية.