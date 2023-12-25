موعد انطلاق معرض الكتاب ٢٠٢٤.. 10 المعلومات عن الدورة الـ ٥٥

30 يومًا تفصلنا عن افتتاح الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، معقل الثقافة بالشرق الأوسط بل والعالم أجمع، إذ يتشوق رواده من كل بقاع الأرض لزيارته من العالم للعام للتمتع بأجواءه وتنفس الإبداع في أركانه كافة.

يعد معرض الكتاب، الحدث الثقافي الأهم بمصر والوطن العربي، الذي يأتي في شهر يناير من كل عام، حتى أصبح من مميزات الشتاء وبداية العام الميلادي الجديد.

وتنشر "الوفد"، في هذا السياق، 10 معلومات عن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

معلومات عن معرض الكتاب 2024

تنطلق الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يوم الخميس 25 يناير 2024، وذلك لمدة 14 يومًا.

يستقبل المعرض المواطنين بداية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، فيما عدا الخميس والجمعة يستمر حتى التاسعة مساءً.

يقام المعرض هذا العام تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

اختيار مملكة النرويج لتكون ضيف شرف الدورة 55.

اختيار الدكتور سليم حسن عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية المعرض هذا العام.

اختيار الكاتب يعقوب الشاروني أحد أهم رواد أدب الطفل، ليكون شخصية معرض الطفل بالدورة الـ 55.

وتستقبل وزارة الشباب والرياضة، طلبات الشباب الراغبين في التطوع بمعرض الكتاب.

تقدم الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب جوائز في 16 فرعًا.

يسدل معرض الكتاب الستار على الدورة 55، في 6 فبراير 2024.