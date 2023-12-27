أمن المنافذ يشن حملات مكثفة لملاحقة جرائم تهريب البضائع الجمركية

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاتها المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الجمركية: ضبط (قضية).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (قضية).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط ( 2 قضية).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (1801) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (31) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (344) حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3 قضايا).