حبس "كروان مشاكل" شهرين بتهمة سبّ محام

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة التيك توكر كروان مشاكل بالحبس شهرين بتهمة سبّ محام.

كان المحامي أحمد سيد تقدم ببلاغ للنيابة العامة يتهم كروان مشاكل بسبه وقذف وتهديده بالخطف في فيديوهات نشرها على تيك توك بألفاظ نابية.

وكانت قد رصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى "سماح. ح" الشهيرة بـ "إنجي حمادة" لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى "أحمد. ع" شهير بـ "كروان مشاكل".

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على "إنجي حمادة" التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة الشاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق معها.

كانت الأجهزة الأمنية قد كثفت جهودها مؤخرا لضبط كروان مشاكل حتى تمكنت من ضبطه في محافظة سوهاج.